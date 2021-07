In meno di 7/8 mesi questo titolo ha realizzato un guadagno straordinario. Infatti, il nostro Ufficio Studi lo aveva inserito nel mese di novembre nella nostra Lista delle raccomandazioni al prezzo di 5,62. Lo studio dei grafici non solo di breve termine, ma anche di medio e lungo, oggi ci fa esprimere il seguente giudizio:dai livelli attuali Cementir potrebbe esplodere al rialzo.

Il titolo (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 23 luglio al prezzo di 9,07 euro in rialzo dell’1,23% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,50 ed il massimo a 9,82.

Cosa attendere da ora in poi? Dopo una salita così forte da inizio anno ci sono ancora estremi per assistere a ulteriori rialzi? Cosa deve fare chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni?

Analisi dei fondamentali, comunicazioni societarie e stime

Cementir Holding NV, che capitalizza in Borsa circa 1,4 miliardi di euro attraverso le sue controllate, fornisce cemento e calcestruzzo in diverse aree geografiche. La società è stata costituita nel 1947 e ha sede a Roma.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 6 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 10,77. I nostri calcoli invece, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, giungono ad un fair value di 12 euro per azione. Queste stime potrebbero essere riviste ulteriormente al rialzo nei prossimi mesi.

Dai livelli attuali Cementir potrebbe esplodere al rialzo ? Quali sono i livelli da monitorare?

La strategia di investimento

Riteniamo che il titolo potrebbe essere fra quelli che performeranno meglio nelle prossime settimane. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 8,50, i prezzi potrebbero continuare a salire in 1/3 mesi verso l’area di 9,82 e poi 10,50/11,75. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 8,87.

Per chi possiede i titoli come da nostre precedenti raccomandazioni inserire lo stop loss/profit di lungo a 8,49.

Si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro elaborando una strategia impostata su un equilibrato risk reward per il trading per il breve, medio e lungo termine.