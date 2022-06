Oggi, grazie al progresso tecnologico e scientifico, siamo in grado, più di prima, di scoprire tutti i vantaggi e le proprietà di moltissime sostanze naturali. La maggior parte di queste sono contenute in svariati elementi, soprattutto vegetali, come frutta e verdura, che aiuterebbero a migliorare alcune funzionalità del nostro organismo. Un esempio lampante di ciò che stiamo dicendo è la pectina, contenuta in vari vegetali e che aiuterebbe a contrastare sintomi come diarrea e stitichezza.

Tra le molecole organiche più note ed apprezzate per le loro proprietà benefiche troviamo anche i composti solforati. Questi ultimi, nella loro struttura, contengono almeno un atomo di zolfo (un minerale fondamentale per il nostro organismo), e si dividono in due gruppi:

solfuri e tioli, in cui troviamo ad esempio l’allicina;

glucosinolati, tipiche soprattutto delle crucifere.

Nelle prossime righe, concentreremo la nostra attenzione soprattutto sul primo gruppo di molecole, andando a scoprire dove sono contenute e che benefici darebbero al nostro corpo.

Abbondano nell’aglio e nella cipolla queste molecole antiossidanti che aiuterebbero a ripulire le arterie e mantenere il cuore in salute

Tutti, più o meno, abbiamo avuto modo di scoprire l’odore pungente e il sapore forte tipici dell’aglio e della cipolla. Tuttavia, non tutti sanno che i responsabili di queste caratteristiche sono proprio i solfuri ed i tioli. Più precisamente, esse dipendono dai loro metaboliti secondari, come l’allicina, sintetizzati dalla pianta per difendersi dai danni meccanici ricevuti ai tessuti.

L’odore pungente tipico dell’aglio, ad esempio, proviene proprio dall’allina, che si trasforma in allicina appena il bulbo viene schiacciato. Sempre l’allicina, inoltre, è responsabile anche della lacrimazione che si scatena durante il taglio di una cipolla.

Benefici per l’organismo

Secondo diversi studi, solfuri e tioli avrebbero moltissime applicazioni in cambio medico. Innanzitutto, pare che essi godano di proprietà antibatteriche, soprattutto nei confronti di Helicobacter Pylori, responsabile di gastriti e ulcere. Inoltre, varie evidenze suggerirebbero che queste molecole siano in grado di portare benefici anche al sistema cardiovascolare. Infatti, grazie al loro potere antiossidante, essi preverrebbero la comparsa di infiammazioni ed aiuterebbero a mantenere sotto controllo trigliceridi e colesterolo nel sangue. Ciò consentirebbe quindi di mantenere in salute il cuore e le arterie. Tuttavia, è importante precisare che i dati a favore di queste tesi sono ancora insufficienti per confermare al 100% tutti questi benefici.

Altre fonti alimentari

Quindi, abbiamo appena visto che solfuri e tioli abbondano nell’aglio e nella cipolla. Tuttavia, essi sono presenti all’interno di altre strutture vegetative, soprattutto della famiglia delle Liliacee. Quindi, oltre ad aglio e cipolla, parliamo anche di scalogno, erba cipollina e porri. Per usufruire di tutti i benefici di queste molecole, però, si consiglia di consumare questi ortaggi e verdure a crudo poiché le alte temperature tendono a degradarle.

