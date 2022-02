Come ben sappiamo, assumere ogni giorno una certa quantità di frutta, verdura ed ortaggi è molto importante per la nostra salute. Altrettanto più importante, però, è seguire la natura, consumando questi alimenti quando sono di stagione.

Nelle prossime righe, sveleremo le proprietà ed i benefici della rapa bianca, un ortaggio che in realtà ancora pochi conoscono. Appartenente alla famiglia delle Brassicacee, la stessa dei cavoli e dei cavolfiori, la rapa bianca non è altro che la radice della Brassica rapa. Di essa, solitamente, si conoscono e si consumano le famose cime di rapa, ma anche la radice è molto nutriente. Scopriamo, dunque, quali sono le sue proprietà e come possiamo valorizzarla in cucina.

Proprietà e valori nutrizionali

Questa radice dalla forma tondeggiante, che in base alle varietà può avere anche delle sfumature violacee, possiede delle proprietà nutrizionali davvero interessanti.

Infatti, contenendo poche calorie (appena 36 ogni 100 grammi) e tantissima acqua (86%), è considerata un alimento altamente diuretico, che aiuterebbe quindi a dimagrire. Oltre a ciò, la rapa bianca possiede una buona quantità di sali minerali tra cui sodio, fosforo, potassio, ferro e calcio.

Inoltre, è un’ottima fonte di vitamine e sostanze antiossidanti. Tra queste ricordiamo:

la vitamina C, che aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario, neutralizzando anche i radicali liberi;

la vitamina A, che sarebbe importante per la vista, per le ossa e per favorire un buon funzionamento dei testicoli e delle ovaie.

Tuttavia, bisogna però ricordare che la rapa bianca, in alcuni casi, potrebbe risultare difficile da digerire a causa della cellulosa. Quindi, una volta spiegati i benefici e le controindicazioni, vediamo come cucinarla in una semplice e pratica ricetta.

Ecco come sfruttare in cucina quest’ortaggio antiossidante che aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario e dimagrire

Un ottimo modo per cuocere la rapa bianca è quello di farla gratinata al forno. Ci serviranno soltanto:

1 kg di rapa bianca;

300 millilitri di latte;

pangrattato;

formaggio grattugiato;

sale e curry.

Innanzitutto laviamo bene la rapa e, dopo averla asciugata, tagliamola in 4 pezzi. A questo punto, ricaviamo delle fette spesse qualche centimetro, cercando di farle tutte delle stesse dimensioni.

Ora, versiamo le fettine di rapa in una padella facendole rosolare leggermente per qualche minuto con olio ed aglio. Dopo di che, versiamo il latte, una spolverata di curry e circa due cucchiaini di sale fino, continuando la cottura per altri 15 minuti.

Trascorso il tempo necessario, trasferiamo la rapa all’interno di una pirofila, disponendola in maniera ordinata anche lungo i bordi. Irroriamo con un filo d’olio e cospargiamo la superficie con il pangrattato ed il formaggio grattugiato. Inforniamo a 220 gradi per una decina di minuti finché non risulterà dorata e pronta per essere gustata. Quindi, ecco come sfruttare in cucina quest’ortaggio antiossidante che possiamo servire anche come contorno.