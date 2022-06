Con l’arrivo delle alte temperature, la voglia di uscire e mangiare viene meno. Quindi, si cerca di uscire sempre nella ore meno calde e per il pranzo e la cena si scelgono molti cibi freschi e leggeri. Quando cuciniamo, dobbiamo sempre cercare di mangiare alimenti vari, in modo da assimilare tutte le sostanze necessarie per il nostro corpo. Una dieta completa è necessaria anche d’estate. Ricordiamoci anche di bere tanto per non rimanere disidratati. Quindi, portiamo con noi una borraccia che possiamo riempire all’occorrenza.

Tra vitamine, zuccheri, sali minerali e altro, sono importanti anche gli omega 3. Questi grassi, sappiamo benissimo che sono presenti nel pesce e anche nell’olio. Infatti, sin da piccoli, i nostri genitori ci facevano mangiare il pesce perché contiene gli omega 3. In verità, non sono presenti solamente nel pesce, ma possiamo trovarli anche all’interno di una verdura.

La portulaca o porcellana comune

Questa è una pianta che cresce libera e fa parte delle erbe di campo commestibili. Possiamo trovarla coltivata negli orti, ma il caso vuole che possiamo vederla crescere tra le crepe dell’asfalto. Ovviamente, se dovessimo incontrarla per strada non andiamo a raccoglierla per cucinarla. Prendiamo quella che si trova al supermercato, oppure al mercato.

Questa pianta ha delle fogli molto verdi a forma di goccia e il suo sapore è un pochino amarognolo e fresco, dolce e leggermente salato allo stesso tempo. Un gusto sicuramente complesso, ma allo stesso tempo intrigante.

Quasi nessuno la conosce ma questa pianta contiene molti omega 3 e possiamo mangiarla insieme all’insalata

La portulaca si può cucinare in svariati modi. Possiamo mangiarla cruda insieme all’insalata con un pochino di formaggio, dei pomodori, del tonno e delle patate lesse. D’estate vanno moltissimo le grandi insalatone leggere che però riempiono lo stomaco. Quindi possiamo costruirla come vogliamo con i cibi che più ci aggradano.

Inoltre, con la porcellana comune possiamo anche fare il pesto. Un pochino come se fosse del basilico o gli asparagi. Per il pesto di asparagi possiamo anche usare quelli bianchi. Un pochino rari da trovare ma veramente deliziosi da mangiare sia bolliti sia come pesto.

E, quindi, anche la portulaca può essere mangiata come pesto. Perfetta da abbinare ad esempio a degli spaghetti. Si può anche creare un pesto che presenta in parte questa pianta e dall’altra il basilico. Una verdura che possiamo usare per tantissime ricette e quasi nessuno la conosce, ma questa pianta contiene molti omega 3 che sono importanti per il nostro organismo.

