Abbinare oro e argento è possibile? Certo che sì, ecco come fanno le influencer italiane

Abbinare i vestiti con i rispettivi gioielli può essere un lavoro un po’ duro se non si ha occhio. Effettivamente non bisogna solo andare a controllare che i colori siano abbinati o a cercare il contrasto perfetto.

Bisogna anche fare attenzione alle forme degli accessori e alla loro grandezza. Ma cosa intendiamo quando diciamo questo? E soprattutto possiamo abbinare gli accessori oro e argento insieme? Vediamo alcuni consigli.

Insieme stanno bene?

Le fashion blogger più famose un tempo erano contrarie a questa cosa. Si perdeva molto tempo a creare un outfit che avesse tutti i richiami in oro o argento. Dunque se la borsa aveva un inserto in oro sicuramente la cintura o gli orecchini dovevano essere in oro. Con il tempo questo modo di fare è andato via via a scemare, in quanto effettivamente oro e argento possono stare insieme e sono anche molto belli! Infatti tutt’oggi nel commercio, troviamo molti anelli, ad esempio, che presentano queste due colorazioni unite. Anche le tik toker più famose o le influencer italiane stanno iniziando ad adottare questi colori insieme per rendere il loro look ancora più bello.

Abbinare oro e argento è possibile? Certo che sì e come curare i gioielli

Una volta assodato il fatto che possono stare tranquillamente insieme, bisogna andare a capire anche come bisogna abbinarli. Il segreto con gli accessori è quello di non andare ad esagerare. Quindi se abbiamo un vestito lungo nero con una scollatura importante, il consiglio è quello di mettere ad esempio una collana lunga, magari oro, con un punto luce alle orecchie argento. C’è da dire anche che chi vuole rispettare la propria armocromia dovrà capire se gli sta bene più l’argento o l’oro oppure vuole rischiare e indossare entrambi.

Gli abbinamenti

Abbiamo detto all’inizio che è importante abbinare anche le forme o il modello degli accessori. Il consiglio che si dà è quello di utilizzare gioielli con stili simili. Quindi se abbiamo un look urban anche i gioielli dovranno essere un po’ urban e si potrebbe optare per un paio di orecchini a cerchio grossi. Se invece lo stile sarà raffinato ci si può buttare su un orecchino lungo oppure su una collana a tennis. È importante anche “mescolare” i gioielli. Quindi bisognerà alternare un bracciale argento con uno oro e così via, in modo da donare una luce molto più fluida. Dunque abbinare oro e argento è possibile, non bisogna più preoccuparsi di questo.

La cura dei gioielli

Ovviamente è importante anche saper curare i propri gioielli. In particolar modo d’estate, con il sudore, può capitare che i gioielli si anneriscano, in particolar modo l’argento. La cosa fondamentale sarà quindi la pulizia degli stessi. Si possono mettere in acqua tiepida con un po’ di sale o bicarbonato. Con uno spazzolino dalle setole morbide si va a strofinare piano piano. In alternativa se si vuole avere una pulizia ancora più profonda si possono consegnare alle gioiellerie che provvederanno alla pulizia del gioiello con materiali adatti e conformi al tipo di materiale che possiede.