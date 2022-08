Non tutti abbiamo gioielli adatti ad abiti eleganti. I monili che custodiamo gelosamente nei cassetti hanno sicuramente un grande valore affettivo, alcuni possono avere anche un valore monetario. Ma non sempre sono adatti ad apparire chic nelle occasioni speciali.

In questi casi è meglio utilizzare accessori di bigiotteria adeguatamente abbinati anziché optare per diamanti e ori che non sono adatti alla mise.

Esistono degli accessori di bigiotteria davvero sbalorditivi per la loro ottima fattura. Difficilmente si riesce a capire se sono fatti con materiali preziosi o meno. Bisogna però stare attenti agli eccessi.

Abbinare collane e orecchini di bigiotteria a abiti da cerimonia

Nella scelta di collana, orecchini, bracciali, spille o anelli di bigiotteria elegante e di lusso, dobbiamo puntare su uno stile sobrio. Questo porta ad escludere i manufatti troppo appariscenti e pacchiani. L’eleganza va a braccetto con il buon gusto. Dunque non possiamo pensare di compensare il fatto di indossare gioielli finti con un gusto eccentrico.

Dovremo calibrare la scelta anche in base all’abbigliamento. Non è necessario indossare una parure completa. Quindi potremo scegliere una collana se l’abito ha una scollatura importante e non indossare degli orecchini. Oppure potremmo optare per una spilla su un abito con scollo all’americana e magari un bracciale se le braccia sono scoperte.

Andiamo con ordine. Per quanto riguarda i materiali utilizzati dovremo evitare di scegliere accessori in legno o plastica. Per le occasioni importanti si dovrebbero indossare gioielli in metallo color oro o argento, avendo cura di non mischiare le due tipologie. Il color oro si abbina meglio ad un outfit nero, marrone, rosso e ai colori tenui nelle tonalità pastello. Inoltre è valorizzato dalla pelle abbronzata.

Quali pietre preferire per un abbigliamento elegante

Se nel gioiello di bigiotteria sono presenti delle pietre, sarebbe meglio preferire quelle che simulano il diamante. Solo se si tratta di bigiotteria di lusso potremo osare pietre con colori che rimandano allo zaffiro o allo smeraldo. Altrimenti è meglio preferire pietre dure naturali come l’agata, il corallo, l’ametista, il turchese o l’acquamarina.

Le pietre dovranno essere abbinate correttamente al colore dell’abito. Meglio evitare l’effetto tono su tono e puntare sul contrasto.

Anche la lavorazione dei gioielli di bigiotteria è importante. Se lo stile dell’abito è classico si dovrebbe puntare su un gioiello che rimanda alle linee tradizionali. Se abbiamo scelto un vestito più moderno potremo osare delle fogge di design anche di solo metallo. Ad esempio su un abito sopra il ginocchio semplice e monocolore si può osare una collana in metallo rigido color argento o bronzo.

Anelli e spille di lusso

Le spille devono essere scelte con maggior cura rispetto agli altri monili, perché abbinare collane e orecchini di bigiotteria è più semplice. La spilla rischia di dare un effetto démodé se non è scelta accuratamente. Si può sfoggiare una bella spilla vintage se anche l’abito lo è. Se si decide per un outfit di questo genere, sarebbe simpatico allineare anche lo stile dell’acconciatura, delle scarpe e della borsa. Ma è sconsigliabile questa scelta nel caso di una cerimonia molto elegante e se si sono superati i 45 anni.

Un abito lungo e morbido potrebbe essere abbinato con degli orecchini pendenti ma non troppo vistosi. A questi si potrebbe unire un anello con la moissanite, la gemma sintetica più simile al diamante. Un anello che difficilmente potrà sembrare di bigiotteria.

