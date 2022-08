La maggior parte delle donne quando raggiunge la menopausa tende ad ingrassare. Aumenta la pancia e crescono i centimetri sul girovita. Questo fenomeno a volte accade anche in premenopausa. Quindi si potrebbe verificare anche a partire dai 45 anni. Un fenomeno spesso inevitabile ma che si può combattere e vincere seguendo due semplici regole, alimentazione adatta e allenamento specifico.

La menopausa porta ad un rallentamento del metabolismo. Questo causa il fenomeno dell’aumento di peso. Il grasso si deposita un po’ su tutto il corpo ma si vede in maniera più evidente sulla pancia e sui fianchi. Inoltre la menopausa porta anche ad una perdita del tono muscolare.

L’ingrassamento e la perdita del tono muscolare non sono irreversibili. Uno stile di vita corretto, un regime alimentare equilibrato e un allenamento specifico aiutano a riconquistare la forma fisica di un tempo. Per ottenere questo risultato occorre mettere in pratica le due A, ovvero un’alimentazione adatta ed un allenamento mirato.

Pancia piatta a 50 anni e niente grasso addominale con 2 sole regole

Dieta e attività fisica sono i due pilastri su cui impostare la riconquista della forma fisica perduta. Per perdere peso i nutrizionisti consigliano la dieta chetogenica medica. Questo regime alimentare sollecita il nostro corpo a utilizzare le riserve lipidiche, quindi a bruciare grassi quando si riduce la disponibilità dei carboidrati. La dieta chetogenica prevede quindi una riduzione dei carboidrati ma non una loro eliminazione totale.

Inoltre occorre mangiare molte verdure e legumi e alimenti con fibre che aiutano a sgonfiare la pancia e a favorire il corretto funzionamento dell’intestino. Anche alcuni specifici integratori o tisane possono aiutare a sgonfiare l’addome.

L’obiettivo della dieta chetogenica è un generale dimagrimento del corpo senza intaccare il tono muscolare. Questo dovrebbe essere l’obiettivo anche di un allenamento specifico. Per avere una pancia piatta a 50 anni occorre fare anche dell’attività fisica. Tuttavia è inutile concentrarsi su pancia e fianchi. Per ridurre i centimetri del girovita occorre seguire un allenamento brucia grassi che coinvolga tutto il corpo. Sono indicate quindi attività di resistenza e potenziamento muscolare fatte con manubri ed elastici. Sono molto utili anche le sessioni di allenamento come la GAG. L’allenamento non dovrebbe durare più di 45-60 minuti ed è sufficiente fatto tre volte alla settimana.

Gli esercizi per eliminare pancia e cm di troppo sui fianchi

Inutile concentrarsi sugli addominali si rischierebbe solo di aumentare gli inestetismi. Meglio concentrarsi su tutto il corpo, in particolare su schiena, glutei spalle e anche braccia. Per quanto riguarda gli inestetismi delle braccia si possono fare degli esercizi mirati per eliminare il brutto effetto delle ali da pipistrello. Grazie a questo esercizio si possono avere delle braccia da star anche oltre 50 anni.

Agli allenamenti anaerobici in palestra si possono affiancare attività come nuoto o corsa. L’allenamento aerobico aiuta ad incrementare il metabolismo e quindi ad accelerare il consumo dei grassi. Camminata a passo veloce, corsa, nuoto sono le attività più indicate, da svolgere nelle giornate in cui non si fa attività fisica anaerobica. Quindi, durante la settimana si possono alternare sedute in palestra a sedute di camminata veloce o corsa, oppure sessioni di nuoto in piscina.

Approfondimento

Questo rivoluzionario sistema in 27 minuti brucia i grassi e tonifica i muscoli