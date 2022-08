Seminiamo carote, cipolle e zucchine e altri ortaggi e verdure ad agosto

Il mese di agosto è particolare per la semina nell’orto. Pensiamo a questo mese come a quello più caldo dell’anno, ma per la semina ciò che fa la differenza è che ad agosto il clima è spesso diverso rispetto all’anno precedente. Quindi se vogliamo creare un calendario potremmo trovarci in difficoltà.

Carote e zucchine si iniziano a seminare in primavera e a scalare si continua fino all’arrivo del freddo, mentre le cipolle si seminano tutto l’anno. Il forte caldo potrebbe incidere sulla programmazione rendendo il terreno più povero. Quindi è importante arricchirlo frequentemente e creare protezioni per le colture.

Crucifere per l’autunno

Seminiamo carote, cipolle e zucchine per la produzione autunnale. Oltre ad essi è necessario seminare ad agosto diverse crucifere. Cavolfiori, broccoli e cavoletti di Bruxelles si piantano da aprile fino a settembre saltando giugno e inizio luglio. Le varietà sono diverse e ognuna ha esigenze differenti. Quando compriamo i semi chiediamo sempre le caratteristiche generali per capire in che modo seminare, utilizziamo semenzai se le condizioni non ci permettono di proteggere la coltura o ricorriamo anche ai vasi. I trapianti in genere vengono fatti 40 giorni dopo la semina. Le irrigazioni devono essere frequenti perché quando le piantine sono molto piccole sono delicate e per crescere richiedono molta acqua. Queste coltivazioni non necessitano di terreni ricchi e dobbiamo però evitare i ristagni, per questo il suolo deve essere vangato in profondità.

Coltivazioni resistenti

Gli spinaci sono semplici da coltivare e in tavola non possono mancare in quanto ricchi di proprietà nutritive importanti. Piantare i semi è più conveniente rispetto all’acquisto di piantine già formate. La semina va fatta ad agosto, se vogliamo trovare questa verdura in tavola durante i mesi autunnali. Si possono coltivare anche nei mesi più freddi in quanto resistenti a tutti i climi. Rispetto ad altre verdure a foglia rendono meno, ma cotte completamente non presentano scarti.

Anche con cicoria e radicchio non ci sono sprechi. Sono varietà della stessa famiglia, tipicamente italiane. La semina di agosto è produttiva, ma possiamo pensare anche a coltivazioni tardive. Radice e cespo vengono sempre consumate e il fittone fatto imbiancare è considerato molto appetitoso.

Avere un orto completo con le verdure e gli ortaggi più importanti è un obiettivo che dovremmo tenere in considerazione se ci piace coltivare ciò che mangiamo. Le erbe come basilico e prezzemolo e le spezie come il peperoncino non possono mancare perché in cucina sono preziose. Ma anche finocchi, barbabietole e lattuga fanno parte della nostra alimentazione quotidiana. Agosto è il mese della semina se vogliamo avere le coltivazioni autunnali programmate nella maniera corretta. Queste piante necessitano della giusta distanza rispetto alle altre coltivazioni, perché da questo dipenderà poi la forma dell’ortaggio. Ricordiamo sempre di mantenere fresco il terreno e, nel caso di alte temperature, di proteggere le coltivazioni creando ombra con sacchi bagnati. L’evaporazione darà un ambiente ottimale per la crescita di coltivazioni abbondanti.

