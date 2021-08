La cipolla è uno degli alimenti più utilizzati nelle nostre cucine. Con il suo sapore, ha il merito di impreziosire centinaia di piatti, conferendo alle pietanze quel qualcosa in più che fa la differenza. Tuttavia, pochi sanno che la cipolla può essere anche un alleato di bellezza.

Le sue qualità sono rilevanti specialmente se applichiamo il succo di cipolla sui nostri capelli. Ecco perché una semplice cipolla potrebbe essere un rimedio portentoso contro la caduta dei capelli, come testimoniato da studi di dermatologia. Scopriamo insieme i benefici della cipolla per la salute della nostra chioma e soprattutto come ottenere tali benefici.

In particolare, gli studiosi stanno verificando che le proprietà della cipolla sono eccezionali per trattare caduta precoce dei capelli e alcuni tipi di alopecia. Lo zolfo in essa contenuto è un potente tonico che combatte il diradamento, in grado di stimolare la circolazione sanguigna e dunque la ricrescita. Inoltre, la cipolla aiuterebbe ad inspessire il capello, rendendolo più solido e forte.

Le sue qualità antibatteriche contrasterebbero la formazione di infiammazioni al cuoio capelluto. Come se non bastasse, pare che la cipolla aiuterebbe anche a rallentare la canizie. Quello che più importa, è che queste proprietà aiutano anche nel caso in cui le problematiche sono di natura ereditaria.

Ma come fare per rendere una semplice cipolla un rimedio tanto portentoso per la salute dei nostri capelli? La risposta è sorprendente.

Come applicarla sui capelli

Per rendere la cipolla un rimedio eccezionale contro la caduta precoce dei capelli dobbiamo ricavarne il succo. Il primo modo per farlo è frullare la cipolla con un frullatore e passare il frullato al setaccio, così da separare parte solida e liquida. Altrimenti, possiamo grattugiarla a mano. Una volta ricavato il prezioso succo, dobbiamo applicarlo sui capelli.

Massaggiamo capelli e cuoio capelluto con il succo di cipolla. La maschera va lasciata agire per almeno una mezz’ora. Per un risultato ottimale, ripetiamo questa operazione almeno 3 volte alla settimana. Secondo lo studio sopracitato, i risultati saranno apprezzabili dopo la sesta settimana.

Ovviamente, l’applicazione del succo di cipolla sui capelli porterà inevitabilmente a un odore sgradevole. Per questo, risciacquiamoli dopo ogni applicazione, magari aggiungendo allo shampoo qualche goccia d’olio essenziale. Prima di procedere con il trattamento, però, ricordiamo di chiedere il parere di figure specializzate in questo settore.

