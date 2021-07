Le scarpe bianche sono perfette su tutto e in ogni situazione, e chiunque ne possiede almeno un paio. Il problema è che sono davvero molto sporchevoli. Basta pochissimo per imbrattarle e per finire a dimenticarsi di com’erano originariamente quando le abbiamo comprate.

La bella notizia è che un metodo per restituire alle nostre scarpe il bianco splendente di un tempo c’è, e ci ruberà solo 1 minuto.

Non si tratta di metterle in lavatrice. Se questo pensiero ci ha sfiorato anche solo una volta nella vita, abbiamo fatto un errore. Mettere le scarpe bianche in lavatrice è rischioso perché potremmo finire con il peggiorare la situazione.

Per pulire le nostre scarpe serviranno solo pochi e semplici ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre case. Vediamo come fare.

Per scarpe bianche come nuove in un minuto basta 1 solo e semplice trucchetto

Il bicarbonato è sempre un’ottima soluzione. Se le nostre scarpe sono di tela semplice, come le classiche sneakers, potremmo preparare una miscela di 3 cucchiai d’acqua e 3 cucchiai di bicarbonato. Per prima cosa, rimuoviamo gli eventuali residui di sporco presenti sulle scarpe con un fazzoletto umido.

A questo punto misceliamo la soluzione e creiamo una pasta che andremo a strofinare con movimenti circolari sulle scarpe. Per farlo, ci servirà uno spazzolino.

Poi lasciamo in posa per 2-3 ore, possibilmente esponendo le scarpe al sole. Quando il bicarbonato si sarà seccato, battiamo le scarpe e lasciamo che i pezzi di miscela cadano a terra. Ed ecco che le nostre scarpe torneranno a brillare!

Macchie di olio

Una delle macchie più odiate e difficili da rimuovere è quella d’olio. Per eliminarla definitivamente potremmo utilizzare uno shampoo delicato. Con uno spazzolino da denti, iniziamo a strofinare lo shampoo sulle macchie, facendo movimenti circolari.

Lasciamo in posa per qualche minuto, dopodiché potremo risciacquare con acqua calda. Anche questa volta non riconosceremo più le nostre scarpe per quanto splenderanno!

Scarpe di camoscio

Se le nostre scarpe sono di camoscio, potremo utilizzare la gomma pane studiata appositamente per pulire le scarpe di questo materiale. É una gomma friabile che agisce delicatamente sul camoscio senza rovinarlo ed elimina le macchie. Ecco perché per scarpe bianche come nuove in un minuto basta 1 solo e semplice trucchetto.

