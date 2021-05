Prodotto di bellezza ma anche soluzione a problemi cutanei, la crema idratante è fondamentale per la cura quotidiana della pelle di mani, viso e corpo. In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dell’importanza di una corretta skin care quotidiana. Detergere, tonificare e idratare il viso ogni giorno ci permette di avere una pelle pulita, liscia e luminosa come quando avevamo 20 anni.

Scegliere i prodotti giusti e adatti alla nostra pelle è importante per non rischiare irritazioni e allergie, purtroppo molto frequenti per le pelli sensibili. Se non è facile trovare la crema adatta a noi, in realtà non lo è nemmeno saperla applicare correttamente. Difatti, ci si concentra spesso sul prodotto e poco sul modo in cui spalmarlo, che è invece importantissimo per varie ragioni. Vediamone alcune.

Perché è importante applicare la crema in modo corretto sulle mani e sul viso

Intanto, bisogna distinguere la zona interessata, che siano le mani o il viso. Per quanto riguarda le mani, è importante evitare l’errore che tanti commettono spesso: metterla sul palmo. Soprattutto se oleosi e molto nutrienti, i prodotti idratanti vanno sempre applicati sul dorso e non sul palmo della mano. In questo modo eviteremo di imbrattarci inutilmente e di dover attendere a lungo prima che si asciughi da sé. Per passarla all’altra mano dovremo strofinare i due dorsi e fare dei piccoli movimenti circolari per pochi secondi. A questo punto utilizziamo le dita per spalmarla nei punti più difficili, proprio come tra le dita stesse. L’obiettivo è applicarla correttamente evitando di sporcare inutilmente i palmi.

Per quanto riguarda il viso, invece, basterà metterne una noce su fronte, mento, guance, naso e collo e spalmarla con piccoli massaggi. In questo modo riattiveremo la circolazione e renderemo la pelle elastica.

Abbiamo sempre creduto di farlo correttamente, ma non sappiamo che in realtà è questo il modo giusto di spalmare la crema

Dorso contro dorso e massaggiando delicatamente il viso sono le modalità perfette secondo tutti gli esperti di bellezza della pelle. Abbiamo sempre creduto di farlo correttamente, ma non sappiamo che in realtà è questo il modo giusto di spalmare la crema. Noi della Redazione siamo certi che questa sera i nostri fidati Lettori presteranno attenzione al modo in cui idratare la pelle per la notte.