La pizza napoletana è la pietanza più amata dagli italiani, tanto che è famosa in tutto il mondo come il simbolo della nostra patria. È talmente conosciuta a livello internazionale che recentemente le è stata attribuita la qualifica di “Specialità tradizionale garantita”. La sua origine risale al 1700, e i primi pizzaioli napoletani iniziarono in maniera ufficiale questa preziosa attività nella seconda metà. Le prime pizze napoletane vertevano solo su due ingredienti principali: il pomodoro e la mozzarella Per donare maggiore sapore, si potevano aggiungere il basilico, l’aglio, l’origano e l’olio d’oliva.

L’Italia, nel periodo ottocentesco, era governata dal Re Umberto I e dalla consorte la Regina Margherita di Savoia. Proprio in onore della Regina, la pizza più famosa del mondo porta il suo nome. Ciò nonostante, sembra incredibile ma c’è una città straniera che rivendica la pizza come simbolo della propria terra.

La città americana e la sua pizza

Non stiamo parlando della pizza hawaiana con l’ananas, rivisitazione canadese alquanto bizzarra della nostra amata pizza. Sembra incredibile ma c’è una città straniera che rivendica la pizza come simbolo della propria terra. Stiamo parlando della città di Chicago, nell’Illinois.

Sembra proprio che questa città voglia competere con Napoli e con la sua pizza. La differenza? Quella americana è alta. Si chiama “Deep Dish Pizza”, ossia piatto profondo, e come suggerisce il nome è alta circa 5 cm, dalla forma rotonda e sembra una torta. E ormai è diventata la specialità culinaria non solo dell’Illinois ma di tutto il Midwest.

Sta spopolando e sta diventando famosa anche in altri paesi quasi quanto la vera pizza napoletana. I visitatori, anche gli italiani stessi, hanno affermato dai commenti su Tripadvisor che è veramente buona anche se è strana a vedersi. Sembra che l’idea di questa pizza risalga al 1943 per mano di un italo-americano anche se tuttora la vera storia dell’origine è incerta.

Sarà buona, ma la pizza napoletana è la pizza napoletana!

Approfondimento

