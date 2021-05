Ecco come si potranno festeggiare i matrimoni in piena sicurezza a partire da giugno 2021

A partire da giugno i novelli sposi potranno nuovamente festeggiare con banchetti e feste. Tuttavia, anche se si supererà il divieto assoluto di festeggiamenti, questi andranno fatti seguendo dei protocolli.

In particolare, saranno le Regioni e le Province autonome a stabilire le regole precise. Ma vediamo come si potranno festeggiare i matrimoni in piena sicurezza, a partire da giugno 2021. Le regole definitive dovranno essere varate per il 17 maggio, unitamente al nuovo programma per le riaperture.

Vediamo, anzitutto le regole riguardanti il buffet. In primis, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina.

Inoltre, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti.

Infine, si è pensato, in maniera molto originale, di utilizzare la segnaletica a terra o delle barriere, per garantire il distanziamento.

Le altre regole per la musica dal vivo, bomboniere e invitati

Nel caso di festeggiamenti con musica dal vivo, è obbligatorio mantenere il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

I balli dovrebbero essere consentiti solo all’esterno. Ma sul punto dovrà pronunciarsi il CTS.

Per quanto riguarda le bomboniere, queste non potranno essere disposte sui tavoli. Ma consegnate direttamente dagli sposi.

Il tutto, sempre igienizzando mani e luoghi, prima di ogni cosa. Inoltre, gli invitati dovranno compilare l’autodichiarazione in cui attestano di non aver avuto contatti con positivi o presunti tali, nelle precedenti due settimane.

Infine, nasce un’altra figura, che è quella del Covid manager. Lo stesso dovrà essere incaricato dal locale in caso di ricevimenti con almeno 50 persone. Il medesimo, naturalmente, potrà essere scelto tra i dipendenti. E il suo compito è quello di far rispettare le regole anti contagio.

Ecco, dunque, come si potranno festeggiare i matrimoni in piena sicurezza, a partire da giugno 2021. Saranno, quindi, matrimoni normali ma con molte regole da rispettare per tutti!