Sbalorditivo cosa succede se si esagera nel fare la doccia: ecco come diventa la pelle!

Spesso ci chiediamo quando sia il momento migliore di fare la doccia, se non farla dopo mangiato, se farla lunga o corta, con acqua fredda o calda. Ecco tutte le risposte con particolare attenzione a cosa accade se si esagera.

La nostra igiene personale consiste principalmente in alcune mirate azioni: fare la doccia, tutto ciò che riguarda l’igiene intima e l’igiene orale. In questo modo si va a mantenere tutto pulito per evitare batteri che possono portare a infezioni.

Tante volte capita di fare dell’ironia su questo argomento, alludendo al fatto che ci sono persone che non si fanno la doccia come e quanto dovrebbero. Ma è anche sbalorditivo cosa succede se di esagera nel fare la doccia. Mai pensato a quali potrebbero essere le conseguenze?

Esagerare non è mai la scelta giusta e in questo caso ci viene in aiuto anche la scienza. Diversi studi hanno dimostrato che lavarsi troppo fa male e ha delle conseguenze negative in primis sulla pelle. Vediamo tutti i dettagli sull’argomento qui di seguito.

Sbalorditivo cosa succede se si esagera con l’igiene personale: le possibili conseguenze

Pensare di avere una bella doccia moderna con un tappetino pulito e igienizzato è una regola fissa. Tuttavia, sappiamo davvero utilizzarla come si deve? Secondo gli scienziati, pulirsi troppo comporta di problemi di salute.

Questo dipende dal fatto che la nostra pelle è formata da una flora batterica specifica che deve esserci per proteggerci da agenti esterni. Se noi strofiniamo e laviamo troppe volte, questa barriera scomparirà e noi otterremo l’effetto contrario.

Le conseguenze più comuni sono la dermatite, l’infezione oppure reazioni varie della superficie. Tutto questo è dettato dalla scomparsa della barriera protettiva e dalla inevitabile secchezza. Pelle secca, piena di zone rosse e infiammate, infezioni che richiedono farmaci specifici. Tutto questo è da evitare.

Come lavarsi nel modo giusto

La domanda che molti si pongono è: si può fare la doccia dopo aver mangiato? La risposta è sì, non c’è pericolo, ma a condizione che si rispettino dei tempi e una temperatura adeguata. Sarebbe opportuno aspettare minimo 30-40 minuti e usare l’acqua tiepida.

L’acqua fredda farebbe restringere i vasi sanguigni, mentre l’acqua troppo calda allontanerebbe il sangue dallo stomaco fermando così la digestione. Ma non è la sola cosa a cui fare attenzione. Meglio essere attenti a lavarsi con delle ferite o con delle patologie come l’otite.

Inoltre, ecco alcuni consigli pratici indicati dagli esperti:

fare la doccia solo una volta al giorno;

solo una volta al giorno; il tempo ideale è 5 minuti;

ideale è 5 minuti; la temperatura deve essere tiepida;

deve essere tiepida; usare saponi delicati;

delicati; comprare spugne morbide e non rigide.

Seguendo queste piccole accortezze è possibile evitare tutto quello descritto precedentemente e mantenere una pelle sana, oltre ad essere assolutamente puliti.