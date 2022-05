I vecchi cd sono ormai un oggetto vintage sorpassati da file Mp3. Già i dischi in vinile ma anche i CD hanno un fascino tutto particolare, per molti non paragonabile al freddo file digitale. Oltre a quelli musicali, in molti potrebbero avere ancora in casa, riposti in qualche angolo recondito, dei compact disc per pc. Questi ultimi potrebbero diventare un ottimo materiale di partenza per realizzare nuovissimi oggetti.

I vecchi CD non servono solo ad allontanare i piccioni ma anche per queste straordinarie idee creative

In questo articolo vedremo alcuni suggerimenti per riutilizzare i vecchi CD, creando nuovi oggetti di design. Per alcuni progetti creativi avremo bisogno di tagliarli in piccoli pezzi mentre per altri tutorial ci serviranno interi. Teniamo a portata di mano la colla a caldo e l’immancabile colla vinilica.

I sottobicchieri

Una bella idea per dare nuova vita ai vecchi CD è quella di trasformarli in sottobicchieri. Procuriamoci una carta regalo con una fantasia di nostro gradimento oppure tinta unita. Ritagliamo la sagoma circolare del CD. Spennelliamo la colla vinilica e incolliamo la carta ritagliata sopra al CD. Ora prepariamo una soluzione con una parte di acqua e due di colla e spennelliamola sopra la carta in modo da renderla impermeabile. Possiamo dare un tocco in più incollando con la colla a caldo un pizzetto lungo tutta la circonferenza.

Tavolino a mosaico

Se abbiamo un vecchio tavolino in legno da giardino, questo è il momento ideale per ridargli il vecchio splendore. Tagliamo a piccoli pezzi alcuni CD in modo irregolare. Questi frammenti saranno le nostre tessere del mosaico che andremo a creare sul ripiano del tavolino. Incolliamo con la colla vinilica i pezzi del CD cercando di fare in modo che non ci siano spazi fra uno e l’altro. Ricopriamo l’intera superficie d’appoggio del tavolino. Attendiamo che asciughi e utilizziamolo come di consueto. Se volessimo rendere la superficie più resistente potremmo rivestirlo con la resina epossidica .

Il portarotoli

In questo caso andremo a realizzare un portarotolo per la carta asciugamani. Ci serviranno due CD da incollare uno sull’altro con la colla a caldo. Mettiamoli sotto ad un peso o ad alcuni libri modo che si saldino bene. Ora ritagliamo la circonferenza dei CD da una carta regalo oppure da una carta adesiva. Quindi incolliamo sulla superficie del dischetto e lasciamo asciugare. Al centro del CD andremo a fissare con la colla a caldo un rotolo di cartone rigido come quelli della pellicola o della stagnola. Ora ricopriamo con la medesima carta anche quest’ultimo. Ecco il nostro nuovo portarotoli.

Abbiamo visto 3 idee geniali per riutilizzare i vecchi CD.

Lettura consigliata

Con i resti delle potature del giardino potremmo realizzare dei fantastici oggetti per la casa grazie a queste 3 idee creative