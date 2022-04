Molti di noi aggiornano periodicamente i propri profili Social con scatti che sembrano tratti da un book fotografico. Altri si accontentano di un selfie scattato alla meno peggio. Altri ancora preferiscono inquadrare panorami piuttosto che posizionarsi davanti l’occhio impietoso della fotocamera. In questo articolo troveremo qualche segreto di esperti fotografi per diventare fotogenici anche se non lo siamo.

Per foto professionali su Instagram o selfie da urlo per il profilo Whatsapp, ecco come diventare fotogenici e sorridere davanti all’obiettivo

Per sorridere come le attrici e gli attori di Hollywood non è fondamentale un viso che buchi l’obiettivo ma occorre invece molta tecnica. Tutti i fotografi ripetono che occorre un sorriso naturale per venire bene in foto ma ci sono delle regole che potremmo riassumere come segue. La tecnica è quella dello “squinching” ed è stata perfezionata dal fotografo Peter Hurley. Per prima cosa non dobbiamo tenere gli occhi troppo aperti perché ci conferisce un’espressione innaturale. Dovremmo invece, cercare di abbassare leggermente le palpebre senza però socchiudere gli occhi. Inoltre dovremmo cercare di guardare il lato del naso, simulando un leggerissimo strabismo. Letteralmente squinching deriva proprio da due vocaboli che significano “fare gli occhi strabici” e “strizzare”. Inoltre non dobbiamo mostrare i denti. Le labbra devono essere socchiuse o chiuse. Terremo un sorriso a bocca chiusa. Quindi questa posizione definirà la mascella e alzerà gli zigomi.

Dimentichiamoci quindi del caro e vecchio “cheese”!

Viso snello per i selfie

Per snellire il volto il consiglio dei fotografi è quello di inclinare leggermente la testa in avanti. L’inquadratura migliore è quella dall’alto verso il basso. In questo modo il viso diverrà meno paffuto e ben definito.

Scatto della figura intera

In questo caso avremo la regola contraria al primo piano. La ripresa migliore è quella dal basso. Inoltre per apparire più magre potremmo sfruttare un trucco che le star di Hollywood osservano per gli scatti sul red carpet. Come si può notare guardando le foto degli Oscar, mai nessun attore si posiziona direttamente davanti all’inquadratura. Occorre mettersi leggermente di traverso con una rotazione del corpo a tre quarti. In questo modo, per un effetto ottico, appariremo più snelle.

Infine, per foto professionali su Instagram o selfie da urlo, mai posizionare la fonte luminosa sopra al volto. In questo modo la fronte sembrerà lucida, le occhiaie e borse risulteranno evidenziate.

Lettura consigliata

Ecco le acconciature d’effetto a prova di selfie per chi è in vacanza