Prysmian e Saipem guadagnano oltre il 4%, fin dove potrebbero spingersi queste azioni?

Al termine di una seduta tutto sommato incolore con il Ftse Mib che ha chiuso con un frazionale rialzo (+0,20%), unica tra le principali Borse mondiali a chiudere al rialzo, Prysmian e Saipem si sono messe in mostra guadagnando oltre il 4%. Un ottimo risultato, ma quale potrebbe essere l’impatto sui due titoli azionari nel lungo periodo? La risposta all’analisi grafica.

Prima di procedere all’analisi grafica dei due titoli Prysmian e Saipem, qualche parola sulle cause che hanno determinato un così forte rialzo. Il motivo alla base dell’esplosione rialzista dei due titoli azionari è comune visto che entrambi hanno firmato importanti contratti commerciali sia presenti che futuri.

Prysmian nel corso del Capital Market Day del gruppo ha svelato gli ambiziosi obiettivi che vuole raggiungere entro il 2027. In particolare, il gruppo punta a un target di ebitda di 2 miliardi di euro nel 2027 da 1,49 miliardi di euro nel 2022. Un risultato superiore alle stime degli analisti.

Saipem, invece, ha firmato un nuovo contratto da 4,1 miliardi di euro che va ad aggiungersi al ricco portafoglio ordini già in essere.

Lunghissima fase laterale in corso sul titolo Prysmian: quali sono i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 37,17 €, in rialzo del 4,23% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, è da inizio 2023 che, tranne qualche breve eccezione, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range definito dai livelli 35 € – 38 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire la ripresa della direzionalità sulle quotazioni di Prysmian.

Rimbalzo in arrivo per le quotazioni Saipem: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 5 ottobre in rialzo del 4,13% rispetto alla seduta precedente a 1,426 €.

Le quotazioni hanno toccato il punto di inversione in area 1,426 €, un livello che già in passato aveva frenato la discesa dl titolo favorendone la ripartenza al rialzo, e reagito al rialzo. A questo punto per rafforzare lo scenario rialzista potrebbe essere decisiva una chiusura superiore a 1,438 €. In questo caso il rialzo potrebbe proseguire secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Nel caso di una sua rottura il ribasso di area 1,372 €, invece, potrebbe continuare a svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

