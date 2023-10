Costo delle case in Liguria dove Bill Gates ha comprato un castello e Pier Silvio Berlusconi possiede una villa

L’Italia vanta una storia millenaria ed è ricca di tesori di vario tipo. Siti archeologici, opere d’arte, palazzi, chiese si trovano in un territorio molto vario. Vivere nel nostro Paese o investire dei soldi in qualche impresa qui è il desiderio di tanti, anche di illustri stranieri. Tra questi, ultimo in ordine di tempo, troviamo Bill Gates. Scopriamo cos’ha comprato in Liguria e i prezzi degli immobili in quella località sul mare.

Comprare una casa è il desiderio di tanti italiani. Chi abita in affitto spesso vaglia alcune proposte di vendita e accumula i soldi sufficienti per accendere un mutuo.

C’è chi investe nel mattone una parte del patrimonio, ricavando poi una discreta rendita. Ci sono poi imprenditori di fama mondiale che non solo comprano appartamenti in molte metropoli, ma anche altro. Infatti alcuni milionari aprono ristoranti oppure hotel.

Una notizia diffusa dall’ANSA e da molti giornali in queste ore riguarda a tal proposito Bill Gates.

Un affare da milioni di euro

Il noto fondatore di Microsoft avrebbe comprato Villa San Giorgio, conosciuta come Il Castello di Portofino. La vendita sarebbe avvenuta tramite la Four Seasons, catena alberghiera di Gates.

Villa San Giorgio si compone di 1.200 m² divisi in appartamenti. Sembrerebbe che al momento alcuni sarebbero occupati da Loro Piana e Armani. Il costo del lussuoso e meraviglioso immobile ammonterebbe a più di 50 milioni di euro.

Da quanto si suppone, Bill Gates vorrebbe trasformare Villa San Giorgio in un albergo extralusso. Il sindaco di Portofino avrebbe però ricordato che l’immobile è ad uso abitativo. Per il cambio di destinazione sarebbe quindi necessario ottenere il consenso dal Comune e dall’Ente Parco.

Portofino è meta di turismo nazionale e internazionale ed è tra le zone preferite di molti vip. Alcuni vi soggiornano in vacanza per un breve periodo, altri hanno deciso di acquistare degli immobili. Pensiamo tra tanti a Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe speso più di 20 milioni di euro per Villa San Sebastiano.

Costo delle case in Liguria dove Bill Gates ha comprato uno splendido immobile

La spiaggetta, il porticciolo, le case colorate, il buon cibo spingono tanti a visitare Portofino o a vivere in questo borgo ligure.

Secondo ciò che leggiamo sul sito di Immobiliare, il prezzo medio di vendita di un immobile residenziale a Portofino sarebbe di 9.160 €/m². Il dato si riferisce ad agosto 2023.

Il prezzo massimo si sarebbe registrato a maggio con 10.517 €/m².

Troviamo sul sito di Immobiliare l’annuncio di un monolocale di 30 m² a 21.000 euro. Si trova in via Duca degli Abruzzi. Un trilocale da 64 m² in via del Fondaco costerebbe più di 500.000 euro.

Disponendo di più soldi ad esempio su Casa.it un quadrilocale vicino la piazzetta avrebbe un valore vicino al milione di euro. Ecco quindi qualche esempio del costo delle case in Liguria dove Bill Gates ha comprato Villa San Giorgio.

Per quanto riguarda infine l’affitto, il prezzo medio ad agosto era di 31,54 euro al mese per m², con un massimo di circa 36 euro.