Da metà settembre il nostro percorso campione annuale ha subito una forte sterzata. Da quel momento in poi, quando non si è formato lo swing rialzista atteso dopo il ribasso iniziato intorno al setup rosso del 4 agosto, abbiamo rielaborato i nostri dati e questi ci hanno confermato uno scenario già evidenziato nelle precedenti settimane. Quale? Al setup rosso del 4 agosto sarebbe stato collegato quello del 30 novembre. Quindi, in questa data sarebbe stato atteso un minimo rispetto proprio ad agosto. E nel breve cosa possiamo dire? A Wall Street il ribasso potrebbe continuare e presto si potrebbe entrare in una fase di panico.

Una congiuntura da far paura

Attraverso lo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi abbiamo analizzato quali sono stati i pattern che hanno portato nel tempo a forti ribassi e a forti rialzi. Abbiamo isolato dei casi che si sono ripetuti e che definiscono gli swing possibili con elevate probabilità.

Abbiamo un algoritmo proprietario che ci permette con probabilità dell’80% di tracciare le linee future.

Queste ci indicano anche la tendenza in corso. Ebbene, sul time frame mensile, poi settimanale e giornaliero si punta al ribasso, e fino a quando non si assisterà a uno swing contrario, questa tendenza sarà destinata a continuare. Siamo su livelli nodali e spartiacque e intorno ai livelli attuali potrebbe anche partire il panico.

Da punto di vista grafico dovrebbe partire un forte ribasso solo con la rottura dei seguenti minimi in chiusura settimanale e poi mensile:

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

10.982

S&P500

3.808.

Cosa invece potrebbe riportare da ora in poi i prezzi al rialzo?

Una chiusura odierna superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.148

Nasdaq C.

13.603

S&P500

4.394.

A Wall Street il ribasso potrebbe continuare

La seduta di contrattazione del giorno 26 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.784,30

Nasdaq C.

12.598,61

S&P500

4.137,23.

Ad oggi continuiamo a essere poco ottimisti, anche se abbiamo raggiunto dei livelli dai quali potrebbe partire un rimbalzo. Lunedì scadrà un setup nero annuale e questo darà indicazioni.

