Performance stratosferica per le azioni della società italo-francese di semiconduttori. Infatti, la trimestrale fa volare STMicroelectronics, ma dove sono dirette le quotazioni? Prima di rispondere a questa domanda diamo un’occhiata ai numeri eccezionali che hanno spinto al rialzo i prezzi del titolo azionario.

La trimestrale della società italo-francese

A stupire gli investitori è stato nel terzo trimestre l’aumento dei ricavi, risultati migliori rispetto alle stime del management con una crescita del 2,5% circa. L’utile netto, invece, si è confermato sui livelli dello scorso anno attestandosi a 1,09 miliardi di dollari, rispetto agli 1,1 miliardi di dollari contabilizzati nello stesso periodo dello scorso anno (-0,8%).

Per l’intero 2023 i vertici di STM prevedono ricavi netti nell’ordine dei 17,3 miliardi di dollari, corrispondenti a una crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente.

La trimestrale fa volare STMicroelectronics, ma dove sono dirette le quotazioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 38,97 €, in rialzo del 4,97% rispetto alla seduta precedente.

Era da fine luglio 2023 che non si vedeva un rialzo così importante sul Ftse Mib. Il risultato di questo exploit rialzista è chiaramente visibile sul grafico di STMicroelectronics e anche il suo impatto. Come si vede, infatti, in un solo colpo è stato abbattuto il livello di resistenza in area 38,335 € aprendo le porte a una continuazione rialzista secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della situazione nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 38,335 €.

Aggiornamento sulle raccomandazioni degli analisti

Il quadro che viene fuori dall’analisi delle raccomandazioni degli analisti sul titolo STMicroelectronics è molto variegato. Ad esempio, il rating degli analisti è tale che su 29 disponibili, ben 18 sono Compra o Compra Adesso, 9 Mantieni e 2 Vendi Adesso. Non sorprende, quindi, che il prezzo obiettivo medio a un anno possa variare su un range molto elevato. Se da un lato il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 45% circa, nel caso più ottimista diventa di oltre il 100%, mentre nel caso più pessimista le azioni risultano essere sopravvalutate di circa il 10%.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Un solo oggetto per risparmiare sul riscaldamento: ecco che cosa ti serve