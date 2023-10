Vini migliori sotto i 20 euro: 3 bottiglie di qualità prodotte in Italia e premiate dagli esperti

Un buon vino non deve per forza costare molto. Ci sono bottiglie che sono economiche, ma offrono un prodotto di qualità. Vediamone tre che, secondo una ricerca, sarebbero tra le migliori in commercio a un prezzo moderato.

Il vino è una bevanda che molti amano consumare durante i pasti, ma anche nelle occasioni speciali. In commercio ce ne sono di diverse tipologie, così come differenti sono i produttori. In Italia possiamo vantare prodotti di prima qualità, che provengono da cantine di spessore elevato. Spesso le bottiglie più pregiate costano parecchi soldi, ma questa non è necessariamente la regola. Infatti, ce ne sono alcune adatte per tutte le tasche e che garantirebbero comunque un assaggio prelibato. Vediamo, dunque, i vini migliori sotto i 20 euro, secondo la guida del Gambero Rosso.

Come riconoscere uno buono

La grande offerta di marchi che i rivenditori mettono in mostra potrebbe causare un po’ di confusione nella scelta. Non è scontato saper distinguere un prodotto buono da uno mediocre. Tuttavia, applicando qualche piccola regola e grazie ai cinque sensi potremmo riuscirci. Il primo consiglio è quello di recarsi presso un’enoteca di eccellenza. Non solo perché qui la bevanda si conserva al meglio, ma anche per la possibilità di dialogare con esperti in materia.

Una volta stappata la bottiglia, per capire se il contenuto è di qualità potremmo analizzarne gli attributi. Verifichiamone il colore, la viscosità e l’effervescenza. Quindi annusiamolo e cerchiamo di percepire aromi gradevoli e profumati. Se dovesse sprigionare odore simile a muffa o umidità, ci troveremmo di fronte a un vino che sa di tappo.

Infine, sottoponiamolo al test del palato. Una volta in bocca, un buon vino dovrebbe confermare le sensazioni positive precedenti. Se ha un buon sapore e questo persiste anche dopo aver posato il bicchiere, allora l’esame sarà pienamente superato.

Ecco i vini migliori sotto i 20 euro da mettere nel carrello della spesa

Una recente guida del Gambero Rosso avrebbe assegnato la valutazione più alta a diverse bottiglie di vino. Tra le migliori per qualità-prezzo c’è il Vermentino Nero di Lunae, una cantina della Lunigiana. Questo prodotto sprigiona note di violetta e rosa canina, unite alle spezie. Il gusto fresco e dinamico vale il prezzo di 15-16 euro a bottiglia.

Ha guadagnato un punteggio alto anche il Flôr Malvasia Friuli Colli Orientali, prodotto dall’azienda veneta Ca’ di Rajo. Si tratta di un bianco autoctono dai sentori di pesca bianca, frutta tropicale e mughetto. È ideale con piatti a base di pesce e molluschi e si compra a 13,90 euro sul sito del produttore.

Infine, merita un posto in classifica il Roma DOC Rosso di Castello di Torre in Pietra. Deriva dai vitigni Montepulciano, Sangiovese e Cesanese e si presenta in una tonalità rubino con riflessi brillanti. Al palato sa di frutta rossa e visciole mature. Il costo per una bottiglia del 2021 è di soli 7 euro.