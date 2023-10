Con questo nuovo conto deposito puoi ottenere un rendimento anche del 10,5%, ma a una condizione

Arriva sul mercato un innovativo conto di deposito che può offrire rendimenti alche superiori al 10,5% in un anno. Ma a differenza dei classici conti deposito questo non garantisce nessun interesse.

Nasce il conto di deposito a tasso variabile. Lo ha ideato Smart Bank che da qualche tempo sorprende gli investitori con proposte molto diversi da quelli classici. Per esempio il conto deposito che ha una durata di 10 anni ma anche di venti e lo step up ovvero che ogni anno offre un tasso di interesse superiore a quello precedente.

Con questo nuovo conto deposito si può guadagnare molto

A questo insoliti conti deposito, Smart Bank ne ha appena aggiunto un altro. Questo nuovo prodotto offre un rendimento legato all’andamento dell’indice azionario Ftse MIB. Quindi questo prodotto innovativo non offre un rendimento garantito ma dà la possibilità di partecipare alla performance dell’indice azionario di Piazza Affari. Quindi si può guadagnare molto, ma si può anche guadagnare poco o nulla. Ecco come funziona e quanto potrebbe rendere.

Cos’è come è legato al FTSE MIB

Il conto deposito legato al FTSE MIB è un prodotto finanziario offerto da Smart Bank, una banca digitale che opera online e offre servizi bancari e di investimento. Si tratta di un conto deposito vincolato, cioè che richiede di bloccare una somma di denaro per un periodo di tempo prestabilito, in cambio di un interesse ipotetico. La particolarità di questo conto deposito è che il rendimento non è fisso, ma dipende dalla performance del FTSE MIB, l’indice che raggruppa le 40 società più capitalizzate della Borsa Italiana.

Come funziona il conto deposito di Smart Bank legato al FTSE MIB

In realtà sono due e si differenziano per la scadenza. Uno ha una durata di 36 mesi e l’altro ha una durata di 48 mesi. Il primo ha un vincolo della durata di 3 anni, il secondo di 4 anni. In pratica una volta investiti i soldi non si possono più prelevare e per riavere il denaro occorre attendere la scadenza, oppure il rimborso anticipato. Infatti la banca si è lasciata l’opzione di rimborso del capitale ogni 3 mesi dopo il primo anno. Il rimborso è pari al 9% lordo per anno per il conto a 3 anni e del 10% lordo annuo per il conto di 4 anni. Se il capitale non viene rimborsato a scadenza si avrà un interesse pari alla performance dell’indice FTSE MIB nei 3 o nei 4 anni della durata del conto deposito. Comunque il capitale investito viene interamente restituito indipendentemente dalla performance dell’indice azionario.

A chi si rivolge

Il conto deposito legato al FTSE MIB è un prodotto adatto a chi ha un profilo di rischio medio, a chi cerca una performance elevata ma senza rischiare i soldi investiti. Con questo nuovo conto si ha la possibilità di diversificare l’investimento su un prodotto che può rendere molto ma che può anche deludere. Per sottoscrivere uno dei due prodotti c’è tempo fino all’8 novembre.

Per chi cerca un rendimento sicuro, sul mercato si trova anche il nuovo conto deposito di Banca Illimity che offre tassi fino al 5,75% lordo annuo.

(n.d.r. Trattasi di informazione gratuita a cui non va dato altro significato oltre la mera informazione. Non esiste rapporto fra questa Testata e le aziende indicate.)