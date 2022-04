Esistono luoghi che vengono letteralmente messi sulla cartina geografica grazie alla nascita di una grandissima personalità. Essa ne diventa il simbolo, il vanto, quella che ne cambia completamente il destino. Se poi questi paesi sono piccoli, allora possono entrare nella storia e decidere di trasformarsi nel Comune che ha dato i natali a…

È il caso del luogo che descriveremo oggi. Infatti, a un’ora da Milano si trova una città che deve tutto all’uomo per cui è diventata famosa in Italia e nel Mondo. Stiamo parlando di Sotto il Monte, in provincia di Bergamo. Il luogo in cui, il 25 novembre del 1981 nacque Angelo Roncalli, divenuto poi Papa Giovanni XXIII. Un uomo salito al soglio pontificio quasi per caso, che ha cambiato letteralmente la storia della Chiesa, diventando, per tutti, il Papa buono. Uno dei successori di Pietro più amati della storia della cristianità.

A Sotto il Monte, paese di poco più di 4.400 abitanti, tutto parla di lui. Si viene qui per visitare i luoghi che hanno visto nascere, crescere e partire la storia sacerdotale di Roncalli. Iniziando dalla Chiesa di Santa Maria, dove venne battezzato e dove celebrò poi la prima messa.

Passando poi a uno dei simboli della cittadina, la Chiesa di San Giovanni Battista, con il suo campanile che si staglia altissimo. Pur risalendo all’inizio del Novecento, essa presenta numerosi affreschi del Settecento, che, in origine, erano posti nella vecchia chiesa parrocchiale.

A un’ora da Milano si trova una città della pace dove nacque uno degli uomini italiani più famosi del Mondo

Al suo fianco, ecco il Giardino della Pace, realizzato nel 2013. Un prato circondato da dei piloni di ferro su cui sono appese un gran numero di calamite, ognuna con un messaggio particolare. Da preghiere a ringraziamenti e richieste di benedizione. Qui, poi, si costruì un’enorme statua del Papa, in pietra bianca.

Successivamente, si possono incontrare altri due luoghi che richiamano la vita di Roncalli. La sua casa natale, a Cascina Palazzo, dove visse fino a 12 anni. Quindi, Ca’ Maitino, il luogo in cui Papa Giovanni, quando era nunzio apostolico in Bulgaria, veniva a trascorrere le vacanze. Oggi è un museo che richiama, ogni anno, un gran numero di fedeli.

Infine, si può decidere di percorrere un sentiero in salita, per circa 15 minuti, partendo dalla Chiesa di San Giovanni per arrivare alla omonima torre campanaria. Da qui si può dominare la vallata circostante. Essa fu un avamposto importante sin dai tempi del Medioevo. La prima chiesa parrocchiale venne costruita qui, per poi essere successivamente spostata, a inizio Novecento, nella sede attuale. Torre San Giovanni è forse l’unico monumento che non ha una storia legata a quella del Papa Buono.

A Sotto il Monte davvero tutto parla di lui, con tanto di negozi di souvenir. Un paese sobrio e tranquillo che ricalca quel carisma semplice che ha fatto di Roncalli una delle figure più importanti della storia contemporanea.

Lettura consigliata

In pieno centro Italia esiste un borgo medioevale famoso per una Madonna che lacrima e per un sensazionale olio d’oliva