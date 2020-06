Un week end a Bergamo tra storia, arte e buona cucina? E perchè no? Le nostre proposte per una gita di fine settimana non potevano non partire dalla città che più di tutte ha sofferto e patito in termine di vittime il coronavirus: Bergamo. La nascita di questa rubrica di viaggi vuole essere concomitante con la rinascita di questa meravigliosa città lombarda dalle antiche origini. Una città doppia: la parte antica, circondata dalle mura veneziane, Bergamo alta. Quella moderna, con viali e negozi, trafficata e vivace, Bergamo bassa. La sua visita impegna una giornata per buoni camminatori, date le salite e le discese, e merita un passaggio nei ristoranti e nelle trattorie, per assaporarne i gusti.

Cosa vedere a Bergamo

Ecco brevemente le tappe di un week end a Bergamo tra storia, arte e buona cucina

Città alta tutta, con le sue caratteristiche vie a sembrare un borgo medievale-rinascimentale

Il Duomo

La basilica di Santa Maria Maggiore

La Cappella Colleoni, in memoria del famoso condottiero e affrescata dal Tiepolo

Piazza Vecchia, cuore della parte alta., col Palazzo della Ragione e Palazzo del Podestà

L’Accademia Carrara, galleria d’arte moderna ricca di tele e dipinti

Perché bisogna visitare Bergamo

Suggeriamo un week end a Bergamo tra storia, arte e buona cucina per almeno 3 motivi:

Perché passeggiare lungo le mura veneziane di Città alta, patrimonio dell’Unesco, abbina storia e natura. Infatti ci sono lunghi viali alberati e piantumati, con tronchi secolari che profumano di bosco. Entrare e uscire dalle antiche porte dalle quali scorgere viste e paesaggi incantevoli

Inoltre è bello immergersi nello scampanio delle torri e delle chiese di città alta riporta al passato, nell’attesa, vana, ma speranzosa, di incontrare dame e cavalieri di medioevo e rinascimento. Lo sguardo viaggia da un palazzo antico all’altro, da una chiesa a un campanile, inebriandosi della bellezza di questo borgo meraviglioso

Da ultimo, fare shopping tra i tanti negozi della parte bassa ricorda una piccola capitale della moda.

Cosa assaggiare

Bergamo ha una tradizione culinaria invidiabile, con piatti famosi anche a livello nazionale come la polenta taragna e i casoncelli alla bergamasca. Non venite via da Bergamo senza aver assaggiato:

I casoncelli alla bergamasca, tipici tortelli locali col salame, l’arrosto e uvetta e pere. Un piatto veramente unico in grado di soddisfare anche i palati più esigenti

I margottini alla bergamasca, tortini con formaggio filante

La polenta taragna, con mais e grano saraceno

Gli involtini di verza, ripieni di salsiccia e aromi

Assaggiare e abbinare i vini delle vallate: Il Valcalepio rosso e quello bianco o il Moscato di Scanzo

Bergamo è questo e altro, e, vi lascerà con la sua immagine di città alta che accompagna il visitatore fino all’ingresso dell’autostrada, in una sorta di nostalgico commiato!