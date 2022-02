Secondo le ultime indiscrezioni, a partire dal primo marzo si potrà di nuovo viaggiare liberamente, avendo il Green Pass. Sempre più Paesi europei e non sembrano allineati nella decisione di abolire i periodi di quarantena per chi ha regolarmente svolto il vaccino anti-Covid. Se la notizia dovesse trovare conferma, la prossima Pasqua sarà un’occasione d’oro per tornare a visitare una Nazione straniera. Soprattutto perché quest’anno Pasqua cade piuttosto tardi: il 17 aprile. Avremo dunque un weekend pasquale a primavera inoltrata, con climi miti e ideali per una gita di pochi giorni.

Per chi desidera risparmiare, si consiglia di evitare le solite grandi capitali e le destinazioni di grande richiamo. Ecco, allora, 5 mete all’estero non convenzionali ma davvero suggestive, che non deluderanno le attese. Si tratta di destinazioni che soddisfano un po’ tutti i gusti, ma che solitamente non attirano il turismo di massa, almeno non in questa stagione. Proprio per questo, prenotare lì per Pasqua potrebbe rivelarsi una mossa vincente, che ci permetterà di viaggiare a pochi euro evitando la calca.

Ecco 5 mete all’estero non convenzionali ma bellissime dove passare Pasqua 2022 spendendo davvero poco

La prima meta papabile per Pasqua 2022 è Colonia, città dinamica che mescola una vitalità giovanile a storia e cultura. Prenotando ora, possiamo trovare voli da Milano A/R a partire da 32 euro.

Altra opzione sempre più apprezzata dai turisti italiani, ma ancora di nicchia, è la Romania. Possiamo trovare diversi voli su Bucarest, da Milano, Roma, Bologna e Pescara, a partire da circa 70 euro A/R.

Sempre partendo da Milano o da Bologna, con una spesa massima di 100 euro A/R, possiamo concederci quattro giorni a Sofia. Nella capitale della Bulgaria, potremo respirare pienamente la cultura balcanica, in una perfetta coesistenza tra Oriente e Occidente.

Ma ci sono mete low cost anche per gli amanti del turismo balneare, che potranno approfittare della Pasqua tardiva per un primo riavvicinamento con il mare. La prima opzione è Ibiza: gettonatissima meta di movida durante l’estate, tranquilla isola dalle bellezze naturali in primavera. Bastano 100 euro A/R per raggiungerla da Pisa o da Roma (prezzi simili valgono, nello stesso periodo, anche per Palma di Maiorca). Infine, per godersi la Pasqua al caldo e lungo le spiagge, una buona meta potrebbe essere Malta. Per raggiungere l’isola, possiamo volare sia da Roma che da Milano spendendo non più di 90 euro A/R. Per godere di questi prezzi agevolati, però, è bene affrettarsi a prenotare.

