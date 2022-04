Finalmente le giornate diventano più lunghe e il clima sembra essere diventato favorevole per riprendere i lavori in esterno. Chi possiede un terrazzo o un balcone, infatti, approfitterà del ritorno del bel tempo per coltivare nuove piante per una primavera rigogliosa.

Non sempre però è semplice scegliere cosa piantare per dare tono ai nostri balconi, specie se siamo alla ricerca di piante resistenti.

Eppure, nonostante la facilità di coltivazione, i nostri balconi e terrazzi esploderanno di colore grazie alle piante che proporremo in seguito.

Primavera ricca di fiori

Partiamo da una pianta che approda in Europa alla fine del 1700 direttamente dal Brasile. Appartiene alla famiglia delle Begoniacee ed è, appunto, la Begonia Semperflorens. A differenza della Begonia Rex più abbondante nell’apparato fogliare, la Semperflorens si distingue per l’abbondanza di fiori che abbondano nella stagione primaverile ed estiva.

Caratterizzata da bellissimi fiori che variano dal rosa, al lilla all’arancio, la Begonia richiede poche attenzioni se non quella dell’irrigazione. Questa deve avvenire regolarmente e solo quando il terreno risulta asciutto. A parte questo la Begonia Semperflorens crescerà rigogliosa garantendo la giusta quantità di luce e un terreno drenante. La fioritura inizia in primavera e termina in autunno.

Balconi e terrazzi esploderanno di colore con queste 3 bellissime piante fiorite da piantare ad aprile

Proseguiamo con una specie di pianta che vanta quasi 10.000 varietà diverse appartenenti alla stessa famiglia. Stiamo parlando delle azalee delle quali sarà facile trovare il genere giusto per il proprio terrazzo o balcone grazie all’abbondanza varietale. Anche in questo caso la fioritura della pianta è prevista in primavera e si protrae per tutta la bella stagione. I fiori contano 5 petali ciascuno con forma leggermente appuntita e sono di un’eleganza unica. I colori variano dal rosa tenue, al giallo ma anche blu fino al bianco. Molte tipologie di azalea non temono né il caldo né il freddo ma richiedono attenzione al terreno. Infatti per mantenere le azalee in salute è necessario evitare ristagni d’acqua che potrebbero favorire il marciume radicale.

Fiori profumatissimi

Chiude la classifica delle piante da avere in terrazzo in primavere le profumatissime fresie. Queste piante non solo sono caratterizzare dalla bellezza dei fiori dai colori accessi, ma anche per il loro inconfondibile profumo. Generalmente la pianta non supera i 30 centimetri di altezza e pertanto risulta perfetta anche da coltivare in vaso in piccoli ambienti esterni. I fiori sono piccole campanule il cui colore distintivo è il giallo crema, ma sono reperibili anche bianche, rosse, arancio e bluastre.

Come nei casi precedenti l’unica attenzione è nei riguardi dell’acqua che non dovrà essere troppo abbondante.

