Oggi è venerdì 12 agosto. Siamo in procinto di entrare in un fine settimana vacanziero e siamo quasi giunti al giro di boa del mese di agosto. Molti si staranno riposando e divertendo in qualche bella località turistica. Per altri, invece, le ferie sono ormai un ricordo. L’estate 2022 è iniziata in maniera strepitosa per alcuni segni zodiacali. Andiamo a dare un’occhiata alle prossime previsioni astrologiche per capire come procedono le cose e, in particolare, cosa si prospetta per le ultime due settimane di agosto.

Cambiamenti importanti per Pesci, Sagittario e 2 segni zodiacali

Si respira un’aria di grandi stravolgimenti per molti segni zodiacali, che riguarderanno svariati ambiti e settori della vita. Cominciamo parlando del segno dei Pesci, che si troverà ad affrontare grandi cambiamenti sul lavoro. Potrebbe trattarsi di un cambio di azienda, di mansione o di condizioni lavorative. Le cose non procederanno in maniera lineare neppure nell’ambito famigliare. Eventi più o meno problematici sconvolgeranno gli equilibri tra parenti. Attenzione a mantenere la calma. Nervosismo e irascibilità potrebbero portare alla rottura delle coppie. Regolare invece l’ambito finanziario.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario si troveranno ad affrontare tanti cambiamenti che potrebbero stravolgere radicalmente la loro vita. Anzitutto, ci sarà un profondo ripensamento riguardo la vita lavorativa, da cui conseguiranno licenziamenti, nuove assunzioni e, di conseguenza, anche alti e bassi finanziari. Probabili traumi in famiglia, con incidenti o eventi catastrofici che potrebbero riguardare in maniera diretta un parente stretto. In questo clima piuttosto teso, l’ideale sarebbe trovare il tempo per ritagliarsi una vacanza anche breve.

Capricorno

Per il Capricorno i cambiamenti saranno la conseguenza di un nuovo modo di vedere le cose e di rapportarsi con gli altri. In particolare, si prospettano grandi incomprensioni con il partner e con i propri superiori. Se non si avrà il giusto temperamento per mantenere la calma, ci saranno coppie che scoppieranno e licenziamenti. Solide e sicure invece le finanze. Anzi, da questo punto di vista, i nati sotto il segno del Capricorno cominceranno a ripensare al loro modo di gestire la contabilità e si affideranno a qualche esperto per fare importanti investimenti.

Vergine

Infine, cambiamenti di tipo introspettivo attendono il segno della Vergine. Un evento tragico ai danni di un conoscente porterà i nati del segno a ripensare al loro modo di affrontare la vita e i rapporti con gli altri. Ovviamente, a risentirne sarà il rapporto con il partner. Di fronte a riflessioni profonde, i rapporti potranno migliorare o peggiorare in maniera drastica. Dunque, si prospettano cambiamenti importanti per Pesci, Sagittario, Vergine e Capricorno.

