L’estate è la stagione delle vacanze e della natura in fiore. Oltre a questi aspetti positivi, però, la bella stagione porta con sé anche qualche aspetto poco piacevole. Ci riferiamo agli insetti. Con la bella stagione, infatti, si risvegliano anche loro e invadono i nostri giardini e le nostre case. Per vari motivi, mosche & C. sono assai molesti. Le zanzare ci pungono e rendono insonni le calde notti estive. Le mosche, dal canto loro, sono insetti poco igienici che potrebbero veicolare agenti patogeni pericolosi per l’uomo. Per allontanare entrambe, esistono utili soluzioni naturali molto efficaci. Ma il problema, però, non si limita a mosche e zanzare. In questi mesi, è facile trovare qualche ragnetto per casa. Così come è altrettanto facile scovare qualche topolino in giardino che potrebbe poi intrufolarsi anche negli interni della nostra abitazione.

Insomma, i “nemici” sono davvero numerosi. Sarebbe dunque assai complicato provvedere con un rimedio adatto per sconfiggere ognuno di essi. Nelle prossime righe sveleremo una soluzione che risolverà ogni problema! Andremo infatti a suggerire un efficacissimo rimedio naturale che terrebbe lontani tutti e quattro gli animali sopra citati. Ma i vantaggi non si limitano a questo. La soluzione che proporremo è assolutamente naturale e non nociva. È economica e molto gradevole per noi umani, che la possiamo addirittura utilizzare anche per rendere più sfiziose alcune ricette.

A tener lontani da casa e giardino topi, mosche, ragni e zanzare sarà questa profumatissima pianta utile anche in cucina

La pianta di menta è il valido repellente in grado di tener lontani più insetti ed anche i ratti. Basterà quindi coltivarne qualche cespuglio in giardino o tenerne qualche vasetto sul balcone per vivere l’estate più serenamente. Tra l’altro, la pianta di menta è molto facile da curare e mantenere. È una pianta poco esigente. Per l’esposizione, preferire le posizioni a mezz’ombra come, ad esempio, gli spazi a ridosso dei muri. Per quanto riguarda il terreno, usare un terriccio fertile e ricco di sostanza organica. La menta ama le irrigazioni abbondanti. Soprattutto nelle giornate più calde e torride, fare attenzione che il terreno sia sempre bello umido. Durante l’irrigazione, attenzione a non bagnare le foglie. Far cadere l’acqua solamente sul terreno.

E se non si ha il pollice verde?

Vediamo ora una valida alternativa per chi non è particolarmente portato per i lavori di giardinaggio. Possiamo infatti sfruttare le potenzialità repellenti della menta senza dover per forza coltivare la pianta. Mettiamo a bollire un bel po’ di foglie di menta e prepariamo così un macerato concentrato. Spruzziamolo in ogni angolo della casa, insistendo soprattutto su davanzali, soglie dell’uscio e angoli del balcone. In alternativa, possiamo sistemare, nelle zone maggiormente incriminate, delle foglie di menta, fresche o essiccate. Ricordiamo di trattare anche i ripiani più alti. Ragni e formiche riescono infatti a raggiungere anche le zone più in alto.

È dunque il gradevolissimo profumo della menta a tener lontani da casa e giardino topi e altri insetti tipicamente estivi. Tra l’altro, avere qualche foglia di menta a portata di mano è assai utile in cucina. Possiamo insaporire insalate di stagione, pasta e risotti. Ed, ancora, preparare un delizioso e rinfrescante tè alla menta.

