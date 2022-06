L’orto in estate è un tripudio di colori e profumi. Non è sempre necessario avere un terreno a disposizione, ma alcuni tipi di frutta e verdura possono essere coltivati facilmente anche sul balcone di casa.

Prendersi cura degli ortaggi e delle erbe aromatiche è una grande soddisfazione e un passatempo che potrebbe allontanare ansia e stress. Sono tantissimi i vegetali che possiamo coltivare. Ma i protagonisti degli orti estivi sono sicuramente i pomodori, le melanzane e le zucchine. Salutari, ricchi di acqua e con poche calorie. Sono vegetali molto versatili e che possono essere preparati in tantissimi modi.

Ma non dimentichiamo anche un altro grande protagonista dell’orto. Parliamo dei fiori di zucca, facilmente riconoscibili grazie al loro colore giallo-arancione. Nascono dalle zucchine e sono buonissimi sia fritti in pastella che ripieni. Sono fiori commestibili che fanno parte della tradizione culinaria di molte Regioni italiane.

I metodi di conservazione classici

I fiori di zucca sono alimenti squisiti ma molto delicati. Una volta acquistati dobbiamo consumarli nell’arco di poche ore, perché rischiano di deperirsi e appassire velocemente.

Per conservarli il più a lungo possibile, molti utilizzano il congelatore. Se usiamo questo metodo, dobbiamo necessariamente lavorare in precedenza i fiori di zucca. Ad esempio, possiamo farcirli e congelarli.

Anche la tecnica dell’essiccazione è molto utilizzata. Non dovremo fare altro che cuocere i fiori di zucca in forno a bassa temperatura. Una volta raffreddati conservali in un contenitore ermetico.

Ecco come conservare i fiori di zucca senza congelarli o essiccarli utilizzando questo trucchetto consigliato dalle nonne

Ma se vogliamo conservare i fiori di zucca solo per qualche giorno in più, allora dobbiamo ricorrere necessariamente ad un trucchetto utilizzato dalle nonne. Un consiglio molto utile che eviterà di far appassire velocemente i nostri fiori.

Prima di procedere alla conservazione, dobbiamo necessariamente pulirli. Eliminiamo le escrescenze laterali e il pistillo centrale. Ora laviamoli delicatamente sotto l’acqua corrente per eliminare le impurità e tamponiamoli con un canovaccio pulito. Bagniamo e strizziamo per bene due fogli di carta da cucina. Posizioniamo un foglio sul fondo di un contenitore, adagiamo i fiori di zucca e ricopriamoli con il secondo foglio.

Ora non ci resta che mettere tutto in frigorifero, fino al momento della preparazione. Ecco come conservare i fiori di zucca per qualche giorno in più ed evitare che deperiscano in fretta.

Lettura consigliata

Non con ricotta né acciughe, riempiamo invece i fiori di zucca con questa farcitura morbida ed invitante ricca di nutrienti essenziali