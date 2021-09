Le ferie sono finite per molti di noi. Alcuni però continuano a concedersi vacanze e gite fuori porta anche dopo il mese di agosto.

In un precedente articolo abbiamo parlato di alcune mete perfette da non perdersi questo mese. Proprio per questo, non lasciamoci sfuggire 3 borghi bellissimi da visitare a fine estate.

Oggi invece vogliamo spiegare ai nostri Lettori che a settembre sono queste le 3 spiagge perfette per chi cerca mare cristallino e tanta bellezza.

Settembre è il mese migliore per godersi il mare e le sue spiagge. I motivi sono molteplici. Innanzitutto, abbiamo la possibilità di viaggiare spendendo meno. In questo mese troveremo molte offerte sia per i voli, sia per i pernottamenti in albergo.

A settembre la maggior parte delle persone torna al lavoro e quindi le spiagge si svuotano. Per questo motivo, possiamo goderci il mare e il relax lontano dalle folle di turisti.

Infine, anche il clima è più favorevole. Il grande caldo si attenua regalandoci giornate più miti e piacevoli.

A settembre sono queste le 3 spiagge perfette per chi cerca mare cristallino e tanta bellezza

La prima spiaggia scelta dalla nostra Redazione è Capo Testa. Questo posto magnifico si trova nel nord della Sardegna ad ovest di Santa Teresa di Gallura. Questo promontorio è collegato alla terraferma da un piccolo istmo di sabbia morbida.

Questa piccola penisola ci offre un mare trasparente e cristallino da fare invidia. I fondali sono ben visibili e sulle acque limpide si specchiano le incantevoli rocce di granito che circondano la spiaggia.

Se siamo fortunati, nelle giornate più limpide possiamo vedere la Corsica. Questa spiaggia è perfetta per fare il bagno in qualsiasi momento della giornata perché è fortunatamente protetta dai venti.

Venire qui a settembre ci permetterà di rilassarci in totale relax in un luogo davvero da sogno.

Cala Jannita

Questa è una delle spiagge più conosciute della Basilicata. Si trova a Maratea e ciò che rende particolare e bellissima questa spiaggia è la sua caratteristica sabbia nera. Questa sabbia è chiaramente di origine vulcanica e ci regala un panorama davvero suggestivo.

Cala Jannita è avvolta dalla vegetazione e proprio su questa spiaggia si apre la Grotta della Sciabella. All’interno di questa grotta troveremo un’altra piccola spiaggia sulla quale aleggiano storie e leggende misteriose.

Punta Aderci

Questa spiaggia si trova all’interno di una riserva naturale a soli 10 chilometri da Vasto, in Abruzzo. Se stiamo cercando un angolo di pace e bellezza, questa spiaggia fa per noi.

Questo luogo ci offre un mare spettacolare, ma se solo giriamo lo sguardo potremo vedere una distesa di campi coltivati. L’unione tra le campagne dorate e il blu del mare ci proietta in un paesaggio da cartolina. Inoltre, questo promontorio ci offre una vista a 360 gradi sulla riserva naturale. Qui si alternano spiagge di sabbia fine e sassi ed incantevoli falesie a picco sul mare. A settembre, questo luogo è frequentato soltanto dai residenti ed è quindi il momento perfetto per godersi questo spettacolo.