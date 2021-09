Dai mesi passati in casa per la pandemia di covid 19 abbiamo imparato una cosa: in casa possiamo dilettarci in cucina e preparare delle pizze davvero molto gustose e buone. Certo, uscire con gli amici o la famiglia per andare in pizzeria è tutta un’altra cosa. Spesso vediamo la pizza proprio come un momento di condivisione con le persone che amiamo e che ci fanno ridere.

Tuttavia, se vogliamo proprio mangiare una buona pizza, possiamo anche prepararcela da soli a casa. E, dato che ci stiamo avvicinando all’autunno, possiamo provare a sperimentare. La classica margherita è intramontabile, ma la pizza di cui parliamo oggi ci porta in casa i sentori dell’autunno. Infatti, ecco come preparare in casa questa veloce e gustosissima pizza autunnale.

Ingredienti

Tutto ciò che serve per fare la base della pizza ;

un porcino di media grandezza;

200 grammi di Raschera .

Per prima cosa, prepariamo la base della pizza seguendo la ricetta che preferiamo. Noi consigliamo di seguire il metodo Bonci, perché per la sua croccantezza è il migliore per questa preparazione. Mentre l’impasto della pizza lievita, ci dobbiamo dedicare a preparare la fonduta. Il modo migliore è senza dubbio il bagnomaria.

Tuttavia, se abbiamo poco tempo, possiamo usare un’alternativa. Prendiamo il nostro Raschera e lo tagliamo in piccoli pezzi. Alcuni li mettiamo poi sulla base della pizza, mentre altri li mettiamo, insieme a un mezzo bicchiere di latte, in un padellino. A fuoco molto basso andiamo a farli fondere, girando sempre con una spatolina in legno. Per quanto riguarda il fungo porcino, invece, lo possiamo far saltare in padella con un po’ di prezzemolo o tagliarlo finemente e dargli delle pennellate d’olio.

Stendiamo ora l’impasto della pizza e andiamo a metterci sopra quei cubetti di Raschera. Versiamo sopra con un sac-a-poche la fonduta. Infine, andiamo ad aggiungere i nostri funghi porcini. Come ricordato prima, abbiamo due varianti: o li mettiamo già cotti oppure li mettiamo crudi ma tagliati finissimi e ricoperti da un velo d’olio. Nel primo caso li avremo più morbidi e dolci in bocca, nel secondo, invece, saranno molto più croccanti e decisi in sapore.

Ad ogni modo, al momento di infornare, aggiungiamo un pizzico di sale, ma non l’olio. Il consiglio è proprio quello di aggiungerlo a crudo una volta che avremo la pizza davanti al nostro piatto. Per la temperatura e il tempo di cottura, dipende da forno a forno. Sapendo la marca e il modello andiamo a cercare in Internet la scelta migliore.