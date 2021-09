Le nostre nonne conoscevano dei piccoli trucchetti che utilizzavano per ogni evenienza. Sapevano riconoscere perfettamente le erbe officinali, pulivano e igienizzavano la casa senza usare i detersivi e rendevano il bucato bianco e impeccabile solo con prodotti naturali. Insomma, piccoli rimedi per rendere la vita più facile. Ad esempio, pensiamo che basta questo rimedio della nonna per eliminare la puzza di fritto dalla cucina.

Perché utilizzare i prodotti naturali

Sappiamo che molti rimedi naturali sono utili per risolvere i problemi della casa. Possiamo rimuovere il calcare depositato sulle superfici utilizzando l’aceto o il bicarbonato, oppure eliminare gli odori dal frigo solo con un semplice limone. Soluzioni semplici, economiche e naturali per evitare di utilizzare i detersivi chimici che inquinano le falde acquifere.

I rimedi della nonna sono utili, anche, per risolvere un problema che tutti prima o poi dobbiamo affrontare: il bucato ingrigito. Infatti, dopo numerosi cicli di lavaggio i capi bianchi perdono la loro lucentezza e il loro candore. Complice anche qualche errore o l’uso di detersivi troppo aggressivi che contengono sostanze chimiche molto nocive.

Ricordiamo, anche che se dopo il lavaggio il bucato presenta delle macchie strane, la lavatrice potrebbe avere questo problema a cui nessuno ha mai pensato.

Insomma, basta un piccolo errore per fare in modo che il bucato non sia più perfettamente bianco come appena acquistato.

Non tutti conoscono questo rimedio della nonna per recuperare il bucato ingrigito senza usare candeggina

Per risolvere il problema del bucato ingrigito, spesso, ricorriamo all’uso della candeggina. Basta diluirne qualche goccia in acqua, per sbiancare i panni in poco tempo.

Ma possiamo far tornare il nostro bucato pulito e bianco, utilizzando anche un prodotto che tutti abbiamo in casa.

Infatti, non tutti conoscono questo rimedio della nonna per recuperare il bucato ingrigito senza usare candeggina.

Quello che ci serve è solo il caro e sempre utile bicarbonato. Utilizzato su lenzuola, asciugamani di cotone e capi di abbigliamento è un’ottima soluzione per sbiancare il bucato.

Basta solo mettere in una bacinella piena di acqua un paio di cucchiai di bicarbonato e mescolare fino al suo completo scioglimento. Ora immergiamo il bucato e aspettiamo qualche ora prima di risciacquare. Assicuriamoci che i panni siano completamente ricoperti dall’acqua. Inoltre, se il nostro bucato presenta delle macchie, possiamo intervenire utilizzando il sapone di Marsiglia direttamente sulla parte da trattare. Ora non ci resta che asciugare i panni al sole, stirarli e riporli nell’armadio.