Per combattere il freddo i nostri nonni avevano dei trucchetti semplici e al contempo formidabili. A quell’epoca non tutti potevano sfoggiare delle scarpe impellicciate o dei calzettoni di lana ben caldi. Si ricorreva così a dei trucchetti semplici, ma allo stesso tempo molto efficaci, gli stessi che valgono anche oggi. Così a parte solette e calzettoni per avere i piedi caldi d’inverno ecco un vecchio trucco da mettere nelle scarpe.

Proteggersi in inverno

Sembra che con il cambiamento climatico gli eventi si estremizzino. Caldo sempre più caldo e freddo sempre più freddo. Le estremità degli arti sono la parte che più risente delle basse temperature. Inoltre non sempre si riesce a coprirle a dovere come si fa con il corpo. Quest’anno per fortuna sono tornati di moda dei maglioni tipici degli anni 70, che ci aiuteranno a sopportare il freddo.

Per le mani dovremo provvedere con un buon paio di guanti. Per i piedi si ricorrerà alle moderne solette termiche. Sarà come avere una piccola coperta termica nelle scarpe, che allontanerà il freddo dai nostri piedi. È risaputo che per avere il corpo caldo i piedi contano molto. Con una buona camminata possiamo ridistribuire il calore a tutto il corpo.

Alle solette riscaldanti esistono alternative semplici, ma non meno efficaci dei nostri nonni.

A parte solette e calzettoni per avere i piedi caldi d’inverno ecco un vecchio trucco da mettere nelle scarpe

Una soluzione sempre antica e valida viene da un materiale naturale e tanto efficace, la lana. Questa possiede delle qualità sorprendenti. Non dovrebbe essere un materiale allergico e si presta per diversi tipi di pelle. Tuttavia a volte la lana viene filata un po’ grezza e questo tipo di trama dà fastidio alle pelli più sensibili. In questo caso si potrebbe optare per la lana merinos, che ha un filato molto più sottile e morbido. Dei calzettoni di lana possono aiutarci non poco a mantenere i piedi al caldo.

Un’altra soluzione a base di lana sono le pantofole da casa in lana feltrata. Dello stesso materiale in feltro troviamo le solette per le scarpe. La lana in feltro lascia traspirare il piede e lo mantiene asciutto. D’inverno sono una buona alternativa al posto delle solette termiche, che costano certamente di più.

La soluzione geniale dei nonni

C’è infine una soluzione, si potrebbe dire dell’ultimo minuto e utilizzata dai nostri nonni per risolvere il problema dei piedi freddi. Prendevano un foglio di carta, lo piegavano in due o tre parti e lo utilizzavano come soletta nelle scarpe. Questo trucchetto ci aiuta bene a isolare il piede, che inoltre resta a contatto con la cellulosa che è un materiale naturale.

Nella moderna riscoperta della natura e dei prodotti ecologici e naturali, si può trovare anche questo rimedio in forma più moderna. Ci sono delle imprese nuove e giovani (start up) che promuovono le solette in legno naturale. Una modernità che sa tutta di antico.