Il cielo dello zodiaco non solo ci comunica l’oroscopo e le previsioni per i vari mesi dell’anno, ma fa molto di più. Ci indica anche il momento più propizio in cui guadagnare e vincere una grande somma o ciò che ci è destinato. Perciò, oroscopo a parte sarebbe questo il segno improvviso che ci indica il bacio della fortuna e l’arrivo di un mare di soldi.

La fortuna si manifesta in diversi modi nella vita. Potrebbe succedere di ritrovare, come è capitato recentemente, una moneta d’oro romana del valore di mezzo milione di euro. Ce n’è da vivere per un bel po’ di tempo oppure provvedere all’acquisto di una casa.

Un colpo di fortuna potrebbe essere la vincita di un concorso a cui si tiene tanto. L’apertura davanti a sé della strada che tanto si desidera non può portare che grandi soddisfazioni nella vita. Si dice anche che alcune piante, care all’arte orientale della casa, possano attirare benessere e ricchezza. Tra queste troviamo il bambù della fortuna e il tronchetto della felicità. Due piante da tenere in casa che sono anche dei portafortuna secondo la tradizione orientale.

Sembra che nella ricerca della fortuna e del colpo grosso la mano abbia una sua funzione particolare per diversi motivi. Se ci si affida ad un chiromante, questo sarebbe in grado di individuare un segno particolare sul palmo della mano. Si potrebbe così sapere se nella vita si vincerà mai una bella somma di denaro o si riceverà un bel colpo di fortuna.

Sembrerà un po’ strano ma in diverse parti del Mondo si ritiene che la mano sinistra sia legata alla fortuna. Questa convinzione è presente sia in alcuni Paesi dell’Africa, sia in altri Paesi come l’America. Segno forse che qualcosa di vero ci potrebbe essere.

Quando si avverte che il palmo della mano sinistra comincia a prudere, questo è il segno inconfondibile che qualcosa di positivo sta per accadere. In genere si associa questo avvenimento a una vincita in soldi. Ciò capita solo occasionalmente, perché se fosse un prurito costante allora probabilmente si tratterebbe di un problema di salute.

Mano sinistra e soldi

Sembra che sia andata così per Mary Shammas, una donna americana di Brooklyn, secondo la rete televisiva CBS. Era sull’autobus, quando avvertì un prurito al palmo sinistro della mano. Subito scese e senza perdere tempo acquistò un biglietto della lotteria, che le valse la vincita nel 2010 di 64 milioni di dollari.

Se si avverte questo fortunato formicolio, meglio non lasciarsi prendere dal dubbio e tentare la fortuna: potremmo esserne ricompensati.