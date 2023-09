Kate Middleton veste Zara, ecco il blazer alla moda dal prezzo irrisorio e l’outfit della principessa

Kate Middleton è un esempio di stile e classe assoluta. Ma se crediamo che i suoi abiti costino un patrimonio, ci sbagliamo. Il blazer che ama porta la firma di Zara ed è particolarmente economico. Vediamo quanto costa e gli altri vestiti amati dalla principessa.

Kate e William sono una delle coppie più amate dal popolo britannico e internazionale. L’eleganza senza pari che lei ha sfoggiato in più occasioni ha fatto invidia a molti. Ma forse perché credevamo che i vestiti indossati non fossero alla portata delle nostre tasche. Tuttavia, a pezzi certamente ricercati la reale inglese alternerebbe indumenti low cost. Uno di questi è il blazer rosso, di cui non potrebbe fare a meno e che ha mostrato in varie occasioni. Il prezzo di quest’abito è decisamente economico e accessibile ai comuni mortali. Ma vediamo perché Kate Middleton veste Zara e gli spunti che ci fornisce per restare sempre alla moda.

4 capi chic amati dalla principessa di Galles

Non è più un segreto, ormai, la passione di Kate per i look mondani. La bellissima moglie dell’erede al trono del Regno Unito sa rispettare la moda anche senza spendere una fortuna. Basti pensare che uno dei capi a cui tiene di più è il dolcevita di Hobbs. In passato lo avrebbe abbinato a un cappottino della stessa marca, pantaloni neri e scarpe décolleté.

Spesso irrinunciabili sarebbero poi i pantaloni culotte di Zara. Stanno bene praticamente con tutto, ma Kate li ha sfoggiati con pump e camicia a pois. Chic ma economici allo stesso modo sarebbero anche i jeans cropped di & Other Stories. Nel 2021, in visita al Natural History Museum, li avrebbe indossati con un blazer rosa e una shirt bianca. Ai piedi, invece, un paio di classiche sneakers Veja. Infine, a meritarsi un posto nel guardaroba della Middleton ci sarebbe l’abito in maglia di Mango. Il modello verde oliva è forse quello che ha suscitato più interesse, per uno stile royal replicato alla perfezione.

Kate Middleton veste Zara e il blazer rosso è una meraviglia

La propensione a rimettere abiti già indossati in più circostanze avrebbe permesso a Kate di aggiudicarsi l’appellativo di regina del riciclo chic. Uno dei capi che adora riproporre è il blazer rosso di Zara. Si dice che lo porti almeno una volta all’anno. Nel 2021, infatti, lo aveva scelto per assistere alla partita della nazionale inglese di calcio. L’anno successivo, l’abito componeva il suo outfit in occasione della visita in Danimarca. Uno degli abbinamenti preferiti è con pantaloni neri a sigaretta e ballerine. Il costo del blazer? Solo 57 euro sullo store del brand.