Comprare casa in Trentino-Alto Adige: ecco le migliori località in cui investire e dove gli immobili costano meno

Il Trentino-Alto Adige è una Regione che esercita un forte appeal sugli investitori italiani e stranieri. Ha una tradizione secolare di turismo alpino, cime spettacolari e organizzazione impeccabile. Quali sono le migliori località in cui investire? E dove trovare immobili per tutte le tasche?

Investire in una seconda casa rimane un’opzione in crescita nonostante il lieve calo nelle compravendite registrato dal mercato immobiliare. La tendenza è confermata dal Centro Studi di Tecnocasa che ha condotto un’analisi sui dati relativi alle compravendite immobiliari effettuate dalle agenzie del gruppo nella prima parte del 2023. Nonostante la flessione del mercato, cresce il numero dei piccoli investitori che considera il mattone una protezione contro l’inflazione e un modo per trarre utili dal capitale mettendo a reddito gli immobili. Nelle località turistiche in particolare, gli affitti brevi possono costituire una buona fonte di guadagno.

Le migliori località in cui investire

Dove comprare casa in Trentino-Alto Adige? La Regione gode di un flusso turistico notevole in ogni periodo dell’anno ed è molto amata dai visitatori italiani e stranieri. Gli appassionati di sport invernali la scelgono per le rinomate stazioni sciistiche, chi ama la montagna d’estate per i percorsi naturalistici e la bellezza del paesaggio. Tra le località turistiche più gettonate ci sono Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio. Qui gli immobili hanno un costo molto elevato ma mantengono il loro valore nel tempo e possono essere affittati con una certa facilità. Stando ai dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, i prezzi più alti si registrano a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Bolzano, in cui il prezzo degli immobili top oscilla tra 12.200 €/mq e 13.800 €/mq. Segue a ruota Madonna di Campiglio con prezzi che vanno da 10.000 €/mq a 13.000 €/mq.

Comprare casa in Trentino-Alto Adige

In provincia di Bolzano vanno per la maggiore anche Corvara in Badia (3.800-12.000 €/mq), Selva Val Gardena (7.000-11.500 €/mq), Ortisei (6.000-11.000 €/mq) e Badia (5.000-10.000 €/mq). In provincia di Trento i prezzi subiscono una lieve flessione. Dopo Madonna di Campiglio si colloca Canazei con prezzi oscillanti tra 5.800 e 6.600 €/mq, seguita da Pinzolo, Tre Ville e San Martino di Castrozza.

Per avere prezzi più bassi bisogna cercare degli immobili a San Candido, in Alta Pusteria, una meravigliosa località che conta poco più di 3.000 abitanti. Qui i prezzi si fanno più ragionevoli, da 1.900 a 4.500 €/mq. Oppure a Naturno, Caldaro o Avelengo. A Molveno, un’affascinante località sul lago che porta lo stesso nome, nonostante i prezzi rimangano generalmente piuttosto alti (3.000-3.400 €/mq), è possibile comprare alcuni immobili a costi bassi. Si tratta di due case da ristrutturare ma con un prezzo iniziale molto conveniente. 40.000 euro per una villetta a schiera di 120 mq e 45.000 euro per un quadrilocale di 116 mq. Le offerte sono presenti sui principali portali di compravendita immobiliare operanti nella zona.

Lettura consigliata

Dove abitava Italo Calvino in Toscana, il meraviglioso borgo sul mare, quanto costa comprare ora un immobile nella zona