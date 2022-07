Con l’avvicinarsi delle vacanze, moltissime persone iniziano a guardarsi intorno alla ricerca della destinazione ideale. Giunti ormai nel pieno dell’estate, i prezzi di voli e hotel iniziano ad aumentare, ma cercando con attenzione possiamo ancora risparmiare. In Italia, ci sono moltissimi piccoli borghi poco conosciuti ma dalla bellezza incredibile. Oggi vogliamo suggerire per le vacanze estive o anche soltanto per una fuga romantica una meta incantevole che si trova nel sud Italia. Vicino ad una delle città più belle al Mondo, questo luogo potrà stupirci con i suoi paesaggi fantastici e moltissime eccellenze gastronomiche. Chi ama il mare e i paesaggi da cartolina dovrebbe scegliere questa stupenda destinazione.

A meno di un’ora da Napoli si trova questo piccolo angolo di paradiso perfetto per chi vuole risparmiare e mangiare benissimo

Nel cuore della Costiera Amalfitana, a pochissimi chilometri da Napoli sorge Cetara. Questo piccolo borgo della provincia di Salerno possiede un centro storico ben conservato e davvero grazioso. Tra i punti di interesse più noti c’è il Duomo di Cetara. Ciò che rende questo edificio così affascinante è il suo stile. Mentre all’esterno si presenta con linee romaniche, all’interno rimarremo sbalorditi nel vedere addobbi e rifiniture barocche.

Passeggiando per le vie del borgo non possiamo non notare la Chiesa di San Francesco. Anche questo edificio all’esterno presenta uno stile molto semplice, ma al suo interno potremo vedere affreschi seicenteschi ed opere d’arte.

Muovendoci verso la costa possiamo ammirare la Torre Vicereale di Cetara. Quest’antica torre d’avvistamento che sorge a picco sul mare, oggi ospita un museo civico diviso in 4 sezioni. Vista dal mare questa torre è ancora più affascinante perché guardandola vedremo tutto il borgo alle spalle.

Le spiagge

A pochi passi dal centro abitato, troviamo la spiaggia di Marina di Cetara. Trovandosi nei pressi del centro, questa spiaggia è facilmente accessibile. Qui c’è un fondale basso ricco di ciottoli e sabbia bianca. Le sue acque cristalline sono perfette per godere di un momento di relax immersi in un paesaggio da cartolina.

Subito dopo la spiaggia della Collata, troviamo quella degli Innamorati. Questa romantica caletta circondata da rocce a picco sul mare è di piccole dimensioni, ma perfetta per trascorrere un momento magico. La spiaggia degli Innamorati è raggiungibile soltanto via mare.

Cosa mangiare e perché si risparmia

A meno di un’ora da Napoli si trova Cetara, il luogo ideale per assaporare specialità incredibili. Cetara è rinomata per la tradizionale colatura di alici che qui è usata per condire primi piatti ed insalate. Un’altra specialità della zona è il cuoppo, un cartoccio riempito con diversi tipi di pesce fresco.

Scegliere Cetara per le nostre vacanze ci permette di risparmiare perché è una meta meno nota rispetto alle più famose e vicine Vietri sul Mare e Maiori. Con un pizzico di fortuna, possiamo trovare strutture a meno di 80 euro per notte anche in alta stagione.

