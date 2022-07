per ritrovare e recuperare gli oggettiPuò succedere a tutti di perdere oggetti personali. Si va dalle chiavi di casa a mille altre cose, che utilizziamo più o meno frequentemente e smarrire ognuna di queste ci mette in crisi.

A volte capita di non trovare qualcosa in casa propria o in ufficio. Altre volte gli oggetti ci vengono rubati. Fatto sta che ci troviamo spiazzati e non sappiamo cosa fare.

La tecnologia potrebbe esserci d’aiuto per ritrovare e recuperare gli oggetti, vediamo come.

Per ritrovare e recuperare gli oggetti smarriti o persi in treno, in aeroporto o in casa può essere d’aiuto questo oggetto e pochi consigli

Innanzitutto bisogna sapere che chi ritrova oggetti smarriti dovrebbe consegnarli alla Polizia Municipale o ai Carabinieri. Dunque se ci accorgiamo di aver perso il portafoglio o altri oggetti personali, è opportuno recarci presso questi Uffici per 2 motivi.

Potremmo sporgere regolare denuncia, per evitare che malintenzionati possano approfittare di carte di credito o libretti di assegni. Inoltre potremmo essere così fortunati da ritrovare ciò che abbiamo smarrito.

Se si dovesse trattare delle chiavi di casa, sarebbe opportuno cambiare la serratura per motivi di sicurezza.

Qualche volta gli oggetti smarriti sono più vicini a noi di quanto pensiamo. Se siamo distratti o smemorati possiamo avvalerci dell’ausilio della tecnologia. Oramai esistono un’infinità di applicazioni che risolvono i problemi più disparati.

Esistono anche delle app che impedirebbero di perdere gli oggetti o ne consentirebbero il ritrovamento. Filo è un’app italiana che si serve di un portachiavi. Questo strumento consente di visualizzare la collocazione dell’oggetto, che lo contiene o a cui è attaccato. Tile propone un chip da inserire nel portafoglio o altrove e che permette di localizzare ciò che cerchiamo. In alternativa si può cercare il proprio oggetto smarrito attraverso la community di Find My Lost. Si propone un premio per il ritrovamento e si domanda a tutti i membri un aiuto per rientrare in possesso della cosa.

Cosa fare se si è in viaggio e come ottenere oggetti a prezzi bassi

Qualche disagio in più si ha se lo smarrimento avviene quando si viaggia. Vediamo cosa fare per ritrovare e recuperare gli oggetti persi.

Se si smarrisce qualcosa in treno o in stazione bisogna agire diversamente, a seconda del luogo di smarrimento. Se si viaggiava su un treno Freccia ci si dovrà rivolgere all’ufficio Frecciadesk. Il personale farà effettuare un controllo in tempo reale sul posto che occupavamo.

Se si viaggiava su altri treni la speranza è che il personale consegni gli oggetti ritrovati al Comune della stazione capolinea.

Per gli smarrimenti in stazione bisogna rivolgersi alla Polfer o alla Polizia Municipale. Per quanto riguarda gli aeroporti esistono delle società che raccolgono e catalogano tutto ciò che viene ritrovato. Secondo la legge si può reclamare la proprietà di un bene smarrito entro un anno, attraverso il sito dell’aeroporto.

Gli oggetti che non ritrovano il loro proprietario verranno venduti a prezzi competitivi durante delle aste annuali. In occasione di queste vendite è possibile acquistare a prezzi molto bassi degli oggetti in ottime condizioni. Ci sono oggetti di tutti i tipi: da smartphone a tablet, da valigie piene a libri e ombrelli. Per sapere quando ci saranno le prossime aste ci si può informare presso i vari scali.

