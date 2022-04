Sempre più persone decidono di gestire un orto casalingo, sia per passatempo che per cucinare e mangiare prodotti genuini. Come ben si sa, ci sono delle stagioni e dei mesi in cui è opportuno seminare alcune specifiche piante, in modo che crescano correttamente. Ogni coltura, infatti, ha bisogno di determinate condizioni climatiche per farlo.

Con l’inizio della primavera, è aumentato il numero degli ortaggi che si seminano in pieno campo, senza bisogno di ricorrere ad un semenzaio al chiuso. Siamo in un momento dell’anno in cui ci siamo finalmente lasciati alle spalle le rigide temperature invernali.

A maggio sarà tempo di seminare questi noti ortaggi e delle erbe aromatiche usatissime in cucina

In pieno campo si potranno seminare barbabietole, bietole da coste, cardi, carote, cetrioli, fagioli e fagiolini, insalate, pomodori, melanzane, peperoni e peperoncini, il sedano e la zucca.

Come erbe aromatiche, è tempo del basilico e del prezzemolo, entrambe apprezzatissime. Chi vuole, potrà cominciare a seminare le crucifere (broccoli, verze, cavoli…) e il porro in semenzai all’aperto, che andranno poi trapiantati nell’orto nei prossimi mesi.

Attenzione alle consociazioni

A maggio sarà tempo di seminare questi noti ortaggi ed erbe aromatiche. Nel farlo, però, bisogna prestare molta attenzione alla loro posizione. I più inesperti commettono un errore coltivando vicini degli ortaggi ed erbe che, in realtà, sono incompatibili tra loro e ostacolano reciprocamente la propria crescita.

Una delle regole più importanti da seguire è che bisogna assolutamente evitare di coltivare vicine gli ortaggi e le erbe aromatiche appartenenti alla stessa famiglia. Ad esempio, pomodoro e la melanzana, ortaggi che si seminano a maggio, sono due Solanaceae. Pertanto, andrebbero seminati lontani l’una dall’altra.

Esistono anche degli accostamenti che permettono di ottenere grandi benefici nella crescita delle piante. L’esempio più famoso è quello tra la zucca, il mais e il fagiolo, che presso i Nativi Americani erano note come le “Tre Sorelle”.

