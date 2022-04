Siamo appena usciti dal periodo quaresimale che anticipava la Pasqua. Molti di noi hanno preferito rinunciare alla carne di venerdì, preferendo pesce, uova, verdura e legumi. E, proprio parlando di uova, c’è da sempre in corso un dibattito nazionale su quale sia il segreto per fare delle frittate perfette. Magari avendo ancora in mente la mitica frittatona alle cipolle che si gusta il povero Fantozzi davanti alla partita. O, quelle altrettanto belle e saporite, che vengono però incendiate nella famosissima scena del ristorante con Bud Spencer e Terence Hill. Cercheremo allora di capire in questo articolo, quali sono i segreti per fare finalmente una frittata alta, ma soffice. Come la vediamo preparata nei tutorial e in televisione dai grandi chef. Potrebbero davvero stupire tutti questi piccoli ma geniali segreti.

Uno degli sbagli che facciamo involontariamente

Potrebbe venirci fuori una frittata troppo umida e gommosa se facciamo questo sbaglio, in buona fede, nella convinzione che la frittata rimanga calda. Ed è quello di mettere il coperchio durante la fase di cottura. Non sono in pochi a farlo, ma il rischio è proprio quello di rovinarne la consistenza e la croccantezza. Così, come dovremmo stare molto attenti al tipo di padella che utilizziamo. Un tempo in commercio ce n’erano di specifiche che in gergo popolare venivano proprio chiamate “padelle gira frittata”. Permettevano di farla saltare in maniera spettacolare, ma senza rischiare di romperla e di rovinarne sapore e compattezza.

Potrebbero davvero stupire tutti questi semplicissimi segreti che usano gli chef per delle frittatine finalmente alte e soffici

Inutile ricordare quanto conti la freschezza delle uova nella riuscita finale della nostra frittata. Ancora meglio sarebbe utilizzare delle uova di galline ruspanti, acquistate in qualche allevamento di fiducia. Così, come il semplice olio extravergine di oliva che utilizziamo, potrebbe fare la differenza nel sapore e nella doratura. Anche in questo caso utilizzare un olio a chilometro zero rispetto al classico industriale, seppur buono, potrebbe realmente fare la differenza.

Il famoso latte sì o no

Potrebbero davvero stupire tutti questi semplicissimi segreti per preparare quindi una frittata perfetta, col famoso quesito se utilizzare o meno anche il latte. Le nostre nonne lo facevano quasi tutte, perché ci ricordavano che il latte renderebbe la frittata molto più gonfia e soffice. Qualcuna inseriva anche poco meno di un cucchiaio di farina, su 4 o 5 uova, con un paio di cucchiai anche di latte. Ci ricordavano sempre le nonne di non sbagliare il momento giusto per girare la frittata. Che, equivarrebbe alla cottura perfetta della base, e una volta divenuta compatta, può essere tranquillamente girata senza il rischio di fare danni.

