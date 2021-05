La consociazione è una delle pratiche agricole più antiche. Proprio perché l’esperienza prova che permette di ottenere risultati migliori dalle proprie colture. Alcuni ortaggi sono incompatibili tra loro e non devono essere abbinati in un orto. Altri invece possono darsi reciproca assistenza quando coltivati vicini. In questa breve guida vedremo quali ortaggi abbinare tra i più noti e coltivati.

Piantando vicini questi ortaggi si otterranno dei risultati straordinari per l’orto

I vantaggi ottenuti praticando la consociazione sono dei più disparati e vanno dall’allontanare alcuni parassiti fino all’ottenere ortaggi dal sapore migliore. Oltre al massimo sfruttamento dell’orto, che deriva dall’alternare specie di piante a crescita lenta ad altre con varietà a crescita veloce. Vediamo un breve elenco degli ortaggi da coltivare vicini:

aglio: pomodori, cetrioli;

asparagi: pomodori;

barbabietole: cipolle, ravanelli, aglio, cavoli;

broccoli: cetrioli, fagioli, lattughe, patate, piselli, pomodori, sedano, spinaci;

carote: porri, aglio, cipolle, bietole, cicorie, lattuga, piselli, pomodori, rafani;

cavoli: lattughe, spinaci, porri, sedano, pomodori;

cipolle: carote, pomodori, lattughe;

fagioli: patate, cavoli, carote, zucchine, mais, zucche;

finocchi: lattughe, piselli, porri, cicorie, cetrioli, cipolle;

melanzane: cavoli, finocchi, lattughe, fagiolini;

peperoni: carciofi, insalate, finocchi, cavoli, fagiolini;

patate: fagioli, fagiolini, finocchi, cavoli, piselli, fave;

pomodori: asparagi, sedano, cavoli, cicorie, spinaci, rape, lattughe, porri, aglio, fagiolini, cicorie, insalate;

ravanelli: fagioli, piselli, cavoli, cipolle, lattughe, spinaci;

sedano: insalate, ravanelli, cavoli, cipolle, rafano;

zucche: patate, fagioli, mais;

zucchine: cipolle, mais, fagioli, zucche.

Le motivazioni di alcuni degli abbinamenti proposti

Vediamo nello specifico perché piantando vicini alcuni di questi ortaggi si otterranno dei risultati straordinari per l’orto. L’abbinamento più noto è sicuramente quello tra le carote e le cipolle, dal quale le piante traggono reciproci benefici. Infatti, la mosca della cipolla è allontanata dalla presenza delle carote. Lo stesso vale per la mosca delle carote, allontanata dalla cipolla. Ma questo vale per tutti quanti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle liliaceae (aglio, porro, cipolla, scalogno) e delle ombrellifere (sedano, carota, finocchio, pastinaca).

I pomodori allontanano la cavolaia che infesta i cavoli e altre specie di piante, come quelle appartenenti al genere Tropaeolum. I finocchi beneficiano della presenza delle cipolle perché allontanano il macaone, le cui larve danneggiano le coltivazioni. Le solanacee invece beneficiano della presenza dei fagiolini, che li proteggono dalla dorifora. Consociare ravanelli e spinaci è utile a tenere lontana l’altica dai primi. Il rafano protegge il sedano dagli insetti e i pomodori ne stimolano la crescita. L’ombra delle piante di pomodoro limita la crescita delle erbe infestanti dell’asparago. Questa consociazione, inoltre, permette di sfruttare in modo ottimale lo spazio.

Le ”tre sorelle”: mais dolce, zucchine (o zucche) e fagioli rampicanti

Alcune popolazioni native americane si riferivano a zucchine (o zucche), mais e fagioli rampicanti chiamandole ”le tre sorelle”. La ragione non è legata unicamente ad una popolare leggenda ivi diffusa. Con l’attenta osservazione delle colture, si erano resi conto della sinergia tra questi tre ortaggi. I fattori per cui è particolarmente vantaggioso consociarle sono diversi: l’utilizzo dello spazio, la limitazione della crescita delle erbacce e l’azoto rilasciato dalle radici dei fagioli, che funziona da nutrimento per le altre due piante. È questo il motivo per cui piantando questi ortaggi vicini si otterranno dei risultati straordinari per l’orto.

Altre tribù solevano associare una quarta sorella alle tre citate, cioè la Cleome Serrulata, una pianta annuale dai fiori coloratissimi, che attira gli insetti pronubi, capaci di favorire l’impollinazione di zucche e fagioli.