La lettura è una delle attività più belle da svolgere in solitaria o in compagnia. Molti, infatti, pensano che leggere sia un qualcosa di incompatibile con la vita sociale. Rimarrebbero sorpresi nello scoprire che esistono gruppi di lettura che permetteranno anche di conoscere gente nuova.

I libri sono stati i nostri alleati contro la noia durante le chiusure dovute alla pandemia, per molti continueranno ad esserlo anche in seguito.

Tra i libri più amati in assoluto ci sono quelli che parlano d’amore. L’amore e i romanzi che ne trattano, infatti, scalano facilmente i vertici delle classifiche.

Tra i classici d’amore il più conosciuto è sicuramente “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen. Tuttavia non esiste solo l’amore, Hermann Hesse con il suo “Narciso e Boccadoro” ha trattato dell’amicizia con insuperabile maestria.

Oggi si andrà a trattare di 3 romanzi d’amore che hanno fatto battere il cuore a generazioni di inguaribili romantici.

Tra questi “I racconti di Belkin” di Puškin, “Uccelli di Rovo” di Coleen McCullough e “Un amore” di Dino Buzzati.

Non tutti conoscono questi 3 appassionanti romanzi d’amore da leggere per emozionarsi e riflettere sulla vita

“I racconti di Belkin” trattano di cinque diverse storie scritte dall’autore russo Puškin e pubblicate nel 1831. Le storie vengono esposte da un nobile di campagna e trattano di argomenti molto classici.

Il primo racconto è “Il colpo di pistola” narra di un duello, “La tormenta” è l’amore tormentato di due giovani osteggiato dai genitori.

“Il fabbricante di bare” narra di una festa dal finale insolito, “Il mastro di posta” una figlia che scappa dal padre per accasarsi con un militare.

Da ultimo “La giovane contadina” che narra dell’amore di due giovani appartenenti a famiglie in contrasto tra loro.

Uccelli di rovo

Questo romanzo scritto da Coleen McCullough è una vera e proprie epopea. Narra la storia della famiglia Cleary durante parte del ‘900 ed è ambientato in Australia.

Quando uscì fece scalpore per via delle tematiche trattate, l’amore tra un prete e una ragazza.

I protagonisti sono Ralph de Bricassart, un prete molto convinto ma anche ambizioso e Maggie, una donna forte e decisa.

Oltre all’amore il romanzo sviscera anche tematiche come la fede, i rapporti famigliari e i sentimenti. Attorno alla tormentata storia dei protagonisti, infatti, vengono narrate le vicende della famiglia di lei e della loro magione, Drogeda.

Drogeda è per Meggy quello che per Rossella O’Hara è Tara, il posto in cui tornerà sempre a prescindere dalle difficoltà della vita.

Il romanzo divenne famosissimo all’inizio degli anni ’80 quando uscì una serie televisiva di quattro episodi basata proprio su questo libro.

Un amore

Da ultimo troviamo “Un amore” scritto dal famosissimo autore italiano Dino Buzzati e pubblicato nel 1963.

Ambientato a Milano narra le vicende di un affermato professionista di mezza età con problemi a rapportarsi con le donne.

In una casa di appuntamenti incontra Laide, giovane ragazza di cui si invaghisce perdutamente. La ragazza cerca di mantenere il rapporto con il protagonista solamente sul pianto professionale ma alla fine cederà.

Andrà a vivere con il professionista pur continuando in cuor suo a mal tollerarlo. Il finale sorprenderà. Eppure non tutti conoscono questi 3 appassionanti romanzi d’amore da leggere assolutamente.