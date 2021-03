Quando si tratta di ortensie, solitamente, si fa riferimento alle piante dai grandi fiori a forma di palla che appaiono all’inizio dell’estate.

Raramente, invece, ci si ricorda della “hydrangea panicolata”. Si tratta di un’ortensia che produce dei grandi fiori a forma di pannocchia alla fine dell’estate. Insomma, la pianta ideale per dare vita a delle coloratissime aiuole tra la fine della stagione calda e l’inizio dell’autunnale.

Come tutte le ortensie, si tratta di un arbusto a foglia caduca che, in alcuni casi, può raggiungere anche i cinque metri di altezza. Sopravvive bene a qualsiasi clima e terreno. Infatti, si tratta di un’ortensia che si adatta sia alle basse temperature che a quelle elevate. Se adeguatamente irrigata. Visto che entra in vegetazione in primavera avanzata riesce anche a sfuggire ai danni delle eventuali gelate tardive.

Esistono diverse varietà di hydrangea panicolata. Qui tratteremo di quelle più conosciute. Il segreto di giardini colorati è questa incredibile ortensia che pochi conoscono.

Come coltivarla

Questa tipologia di ortensia è la vera protagonista del giardino da fine estate fino ad autunno inoltrato. Infatti, le infiorescenze compaiono a partire dal mese di luglio e resistono fino all’autunno. Foglie e fiori daranno un vero e proprio tocco di colore al giardino.

Si tratta di una pianta che può essere coltivata anche al sole, infatti lo tollera meglio rispetto alla classica ortensia. Tuttavia, è necessario irrigarla frequentemente. Specialmente durante l’estate e i periodi di siccità.

Questa tipologia di ortensia produce gemme e fiori sui rami cresciuti durante la primavera. Per questo motivo la potatura sarà semplice. In inverno, si potrà optare anche per una potatura drastica lasciando solamente un paio di gemme per ciascun fusto.

Varietà

Una delle varietà più conosciute di questa ortensia è la “limelight”. Si tratta di una varietà che può superare i due metri di altezza. Le infiorescenze sono di notevoli dimensioni e dei colori più disparati. Infatti, come descritto bene dal nome, il colore dei fiori virerà dal verde pallido al bianco crema e al verde se la pianta è ben esposta al sole.

Una seconda varietà è rappresentata dal “vanilla fraise”. Il nome sta ad indicare il colore dei fiori che passa dalle tonalità vaniglia a quelle fragola. Inizialmente bianchi vireranno verso il rosa a fine stagione. Ecco perché il segreto di giardini colorati è questa incredibile ortensia che pochi conoscono.

