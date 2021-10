In questi giorni di autunno molti di noi rimpiangono il calore estivo, le giornate in spiaggia e le nuotate in mare. L’inverno sta arrivando, le giornate sono più brevi e fredde e in molti desidererebbero godere ancora un po’ di pace e relax al calduccio.

Se vogliamo trascorrere un weekend interessante abbiamo molte opzioni, possiamo prendere un volo per questa destinazione, ma possiamo anche raggiungere in macchina alcune splendide località. Ad esempio, a due passi dall’Italia questa meta di prestigio raggiungibile in macchina è perfetta per un weekend autunnale al sole. Scopriamo qual è.

Una zona lussuosa ma accessibile a tutte le tasche

Se vogliamo fare un viaggio all’estero, non dobbiamo per forza prendere l’aereo e spendere soldi. Accanto all’Italia a pochi chilometri dal nostro Paese ci sono destinazioni prestigiose raggiungibili in poche ore di macchina.

Dalle principali città del Nord Italia possiamo espatriare verso la Slovenia, la Croazia, la Svizzera e la Francia. Oggi vogliamo parlare di un itinerario perfetto per chi vive nel Nord-ovest, vicino e semplice da raggiungere, la Costa Azzurra.

Grazie alle autostrade possiamo raggiungere la costa del Sud della Francia in poche ore da Torino, Genova e Milano. Oggi parleremo di alcune mete perfette per una toccata e fuga del fine settimana.

Se abbiamo solo due giorni, possiamo approfittarne per visitare la splendida città di Nizza, ricchissima di cultura e con un clima caldo durante ogni mese dell’anno. Possiamo visitare la città vecchia e le sue gallerie d’arte, la famosissima cattedrale russa e il lungomare noto con il nome di Promenade des Anglais.

Dopo una visita a quest’elegante città, possiamo oltrepassare una frontiera e dirigerci a Monaco, la città stato celebre per il lusso sfrenato e i prezzi pazzi. Possiamo, poi, visitare il museo oceanografico e la tomba di Grace Kelly e ammirare i costosi negozi alla moda.

Poi possiamo ritornare in Francia e visitare il paesino a picco sul mare noto come Beaulieu sur Mer, che ospita due ville di lusso, la villa Rotschild e Villa Kerylos, interamente realizzata su ispirazione dell’arte greca.

La Costa Azzurra è perfetta da visitare in autunno. Infatti, in questo periodo è poco affollata rispetto ai mesi estivi e non è affatto costosa, a differenza di quello che si crede. Se il tempo sarà clemente e noi avremo il coraggio, potremmo addirittura fare un bagno e prendere il sole, per approfittare di queste ultime giornate prima dell’inverno.