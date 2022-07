Le vacanze estive sono il momento perfetto per concedersi qualche attimo di relax immersi nella natura. Al contrario del clima afoso di campagna e città, in montagna la situazione cambia radicalmente. L’aria più fresca e ventilata fa sentire a proprio agio e permette di scordare almeno per un po’ la calura onnipresente altrove.

Proprio nella montagna gli amanti delle escursioni trovano il loro paradiso materiale. Lungo il territorio italiano ci sono vaste aree naturali in cui fare trekking e andare in bicicletta in tutta tranquillità. Una di queste si trova in Trentino-Alto Adige, a due passi da uno dei borghi più belli della Penisola.

Tra passeggiate rigeneranti, accompagnati da flora e fauna e percorsi termali ristoratori, si ritroverà se stessi e la propria famiglia.

San Lorenzo in Banale

C’è un piccolo paesino che potrebbe rendere unico e speciale il soggiorno del turista. Si tratta di San Lorenzo in Banale, delizioso centro di circa 1.500 abitanti in provincia di Trento. Arrivati qui, ci si immerge subito nella magnifica realtà storica e culturale che questa perla del Nord è in grado di offrire.

La pace regna sovrana, tra le casette della gente che spuntano tra le stradine strette e i cortili. L’atmosfera è quella tipica della ruralità, con il caos della città che sembra solo un ricordo lontano. Tutt’attorno al paese ci si può divertire e passare il tempo percorrendo uno dei numerosi sentieri turistici. Ci si può dilettare col biking, fare piacevoli scampagnate o praticare l’arrampicata.

Proprio accanto a San Lorenzo in Banale si trova un parco surreale. E non parliamo di quello dell’Adamello Brenta, ormai conosciuto alla massa. Bensì di un’altra meraviglia locale: il Parco delle Terme di Comano.

A due passi da uno dei borghi più belli d’Italia sorge un parco mozzafiato in cui passeggiare e rigenerarsi nelle terme

Sorto su circa 14 ettari di territorio, il Parco delle Terme di Comano è una vasta zona verde situata ai piedi delle Dolomiti. Al suo interno c’è solo l’imbarazzo della scelta su quello che si può fare. Oltre alle passeggiate e al jogging, si può intraprendere uno dei diversi percorsi di fitness guidati. Stretching, risveglio muscolare e ginnastica posturale sono alcune delle attività proposte.

Ma il vantaggio principale di questo luogo straordinario è quello di essere una vera e propria SPA a cielo aperto. Partecipando a uno degli itinerari sensoriali proposti, ci si potrà totalmente immergere nell’ambiente circostante. Camminare scalzi sull’erba e ascoltare in silenzio il rumore di un ruscello sono esperienze di cui non ci si scorda facilmente.

Chi è un po’ più pigro potrà comunque rilassarsi pienamente facendosi coccolare dalle acque termali. E non dimentichiamoci che si potrebbe concludere in bellezza la giornata facendo visita al vicino Lago di Molveno.

Lettura consigliata

Al confine con la Lombardia sorge uno dei borghi più belli d’Italia tra dolci montagne e una festa scoppiettante