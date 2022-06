Il caldo in casa si fa sempre più opprimente. Per questo pensiamo di aprire il freezer per prendere qualcosa per rinfrescarci. Come un gelato o un ghiacciolo. Quando apriamo lo sportello, ecco che si palesa davanti a noi uno spettacolo imprevisto. Agglomerati di ghiaccio, infatti, ricoprono gli interni del freezer. Certo, questa visione per un attimo ci rincuora dal gran caldo, perché ci ricorda quasi un freddo paesaggio invernale. Immagine poetica a parte, non va proprio bene tutto questo ghiaccio nel freezer. Che necessita di essere sbrinato.

Sbrinare il freezer è un’incombenza che non piace perché è considerata problematica, oltre che lunga e noiosa. Ma, per il bene del nostro elettrodomestico, dobbiamo farlo. Non compiere questa operazione, infatti, potrebbe compromettere il buon funzionamento del freezer. Ma non dobbiamo pensare che ci vogliano ore o procedure lunghe e complesse. Perché basta 1 trucco semplicissimo e veloce per togliere il ghiaccio dal freezer.

Una pentola di acqua calda

Una semplice pentola piena di acqua calda potrà aiutarci a sbrinare il freezer senza fare la minima fatica. E senza dover dedicare delle ore all’operazione. Potremo quindi risparmiare tempo con il minimo sforzo, ottenendo inoltre un risultato ottimale. Vedremo nel dettaglio tutte le operazioni da compiere, insieme ad alcune accortezze. Anche il frigorifero ci sarà d’aiuto. E seguire per bene i passi, preserverà anche il suo funzionamento, nel caso di elettrodomestico con freezer annesso.

Basta 1 trucco semplicissimo e veloce per sbrinare il freezer senza fatica e in meno di 15 minuti

Per sbrinare il freezer iniziamo con l’adagiare a terra un asciugamano ai piedi dell’elettrodomestico. Questo ci permetterà di non sporcare il pavimento in caso di eventuale colata di ghiaccio sciolto in acqua. Impostiamo quindi la temperatura a 0° e lasciamo aperto lo sportello del freezer. Togliamo tutti i prodotti e conserviamoli in un contenitore in frigorifero. Questo espediente permetterà la conservazione momentanea dei prodotti da freezer.

Riempiamo quindi di acqua una pentola e scaldiamola sul fornello. Giunta l’ebollizione, spegniamo il fuoco e versiamo il liquido in un contenitore freddo. Il contenitore deve avere dimensioni che permettano la sua entrata nel freezer. Attendiamo un leggero raffreddamento dell’acqua bollente e mettiamo il contenitore nel freezer, lasciando sempre lo sportello aperto. Il calore incomincerà a sciogliere il ghiaccio che sarà ora molto facile da eliminare, con uno straccio o una spugna.

In meno di 15 minuti avremo dunque sbrinato il freezer e potremo riporre al loro posto i prodotti congelati, come il nostro gelato, magari fatto in casa. Che, ora, si conserverà al meglio, perché sbrinando il freezer avremo implementato le sue prestazioni.

