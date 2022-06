Oggi è venerdì 17 giugno. Lasciamo da parte la scaramanzia. Guardiamo piuttosto il lato positivo delle cose: sta per cominciare il sempre tanto atteso fine settimana. Inoltre, è bene anche ricordare che per molte culture, come ad esempio quella cinese, sarebbero ben altre le cifre porta sfortuna, e non il 17. Potremmo dunque dire che tutto è relativo. Com’è ormai abitudine consolidata, alla vigilia del weekend, corriamo a dare un’occhiata all’oroscopo. Quest’oggi, però, ne daremo una lettura un po’ particolare e diversa dal solito. Anzitutto, ci occuperemo in generale delle previsioni estive. Inoltre, andremo ad interpellare un oroscopo diverso da quello a cui siamo normalmente abituati.

Secondo l’oroscopo cinese non ci sono dubbi, questi 3 segni zodiacali vivranno un’estate alla grande ricca di fortuna e benessere

Il 2022, per il calendario cinese, è l’anno della Tigre. Nonostante ciò, i 2 segni che trionferanno la prossima estate sono ben altri. Il primo segno fortunato è quello del Bue (o del Bufalo). A questo segno appartengono coloro che sono nati negli anni 1961, 1973, 1985, 1997 e 2009. Questi soggetti si portano sulle spalle un 2021 denso di problemi e tante complicazioni che hanno generato stress. Già da inizio anno, però, per loro è finalmente arrivato il momento della svolta. Coloro che appartengono al segno del Bue stanno infatti cominciando a tirare un bel sospiro di sollievo. E le cose continueranno a migliorare su tutti i fronti.

Nelle prossime settimane i single dovranno tenere gli occhi ben aperti perché ci sono in vista incontri molto speciali. Chi invece ha già una vita di coppia stabile, potrà fare progetti importanti, come un matrimonio o l’arrivo di un bebè. Dopo tanto stress accumulato, i nati nel segno del Bue si sentiranno rigenerati, nel corpo e nella mente. Di questo stato beneficerà enormemente anche l’ambito lavorativo. Proprio nei prossimi mesi, ci saranno grandi opportunità di crescita professionale, nonché la possibilità di cambiare radicalmente settore lavorativo.

Il segno del Bue sarà in buona compagnia

Secondo l’oroscopo cinese non ci sono dubbi, vivrà un’estate fortunata anche il segno della Capra (i nati negli anni 1955, 1967, 1979, 1991 e 2003). In particolare, la fortuna assisterà i nati sotto questo segno sul fronte del lavoro. Sempre spinto dalla voglia di fare e alla costante ricerca di nuove opportunità, il segno della Capra non resterà di certo deluso. Per lui, infatti, sono in arrivo grandi soddisfazioni. Ma non si tratta solo di mera fortuna. Occorre avere degli obiettivi ben precisi e procedere con impegno e costanza. Ogni sforzo sarà poi ripagato alla grande!

Ottime notizie anche per il Gallo (annate 1957, 1969, 1981, 1993, 2005). Le settimane a venire saranno oltremodo fortunate, sia nel campo delle relazioni che nel settore professionale. Coppie di vecchia data o appena nate vivranno all’insegna della passione più sfrenata e del romanticismo. A inizio autunno, poi, coloro che appartengono al segno del Gallo avranno grandi gratificazioni di carriera, da cui conseguiranno soddisfazioni finanziarie.

