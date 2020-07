A cosa servono le maschere d’argilla per il viso? Le maschere di argilla per il viso purificano la pelle senza aggredirla e sono facili da preparare.

Di argille che ne sono tanti tipi e, anche se hanno in comune le proprietà fondamentali, ciascuna è particolarmente indicata per specifiche caratteristiche della pelle.

L’argilla è un ingrediente economico e versatile che si può acquistare in erboristeria. Preparare una maschera per il viso è abbastanza facile e non richiede molto tempo. È un trattamento che può essere ripetuto circa una volta a settimana. L’argilla si può mescolare all’occorrenza con altre sostanze benefiche, idratanti, lenitive, per creare un trattamento ad hoc per il viso.

Quali sono le proprietà dell’argilla?

L’argilla è utile soprattutto grazie alla capacità di assorbire il sebo in eccesso e rimuovere le tossine. Per questo è un rimedio ottimo per purificare la pelle grassa e contrastare brufoli, punti neri e pori ostruiti. Effettua anche una leggera azione esfoliante, che elimina le impurità e rende la pelle immediatamente più radiosa.

Grazie al suo contenuto di sali, ioni e metalli, l’argilla può mineralizzare e riequilibrare la pelle.

Ha proprietà antinfiammatorie, antisettiche, cioè in grado di contrastare infezioni batteriche, deodoranti e cicatrizzanti.

A cosa servono le maschere d’argilla per il viso e quali scegliere?

Il colore dell’argilla è determinato dalla presenza di metalli e ioni. Ognuna ha una diversa provenienza e una diversa composizione e concentrazione di sostanze.

L’argilla verde è la più indicata per la pelle grassa e per curare l’acne. Si può usare anche sul cuoio capelluto per combattere sebo in eccesso, forfora e prurito.

Invece l’argilla rossa è meno assorbente, ma adatta alla pelle più fragile. Tonifica e dona luminosità riattivando la circolazione.

L’argilla bianca è la più delicata ed ha proprietà lenitive e ammorbidenti. Contiene una bassa percentuale di metalli ed è consigliata per la pelle sensibile.

L’argilla gialla contiene manganese, è antiossidante e consigliata come antirughe. Adatta a purificare la pelle mista anche sensibile.

Altre argille sono ottenute mescolando più tipologie diverse.

Una menzione speciale va all’argilla saponifera del Marocco, conosciuta come ghassoul. È un’argilla di origine lavica che può essere usata per detergere corpo, il viso e i capelli.

Come preparare e applicare la maschera.

La maschera si prepara in contenitori di ceramica o plastica, evitando il contatto con i metalli. Meglio aggiungere poca acqua alla volta fino a creare un composto spalmabile ma denso. È possibile unire altri ingredienti, ad esempio un cucchiaio di miele. Al posto della semplice acqua si può usare un idrolato di fiori, come l’acqua di rose. Va applicata con le dita, o un pennello, sul viso pulito e asciutto, evitando il contorno degli occhi e le labbra. Si lascia in posa mantenendo il viso rilassato. Va rimossa quando comincia a seccare e dunque tirare, non lasciarla oltre per non disidratare eccessivamente il viso. Si risciacqua con acqua tiepida massaggiando delicatamente.