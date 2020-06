Se l’estate porta arrossamenti al viso o infiammazioni agli arti, l’impacco di argilla risolve facilmente, grazie alle sue elevate proprietà antisettiche, antibatteriche e infiammatorie. A un costo molto inferiore rispetto a quello di creme e pomate.

Una potente combinazione di minerali

L’argilla è un composto naturale di minerali molto potente per curare il corpo, conosciuto fin dall’antichità. Contiene magnesio, alluminio e calcio ma anche oro, argento rame, ferro, mercurio, stagno e piombo. Riporta la pelle al giusto colorito, stimola la rapida cicatrizzazione delle ferite, calma la tosse e i dolori articolari. Le maschere all’argilla si trovano in tutte le profumerie ed erboristerie di fiducia. Ma si vende anche l’argilla pura da preparare da soli: risparmiando e personalizzando i trattamenti.

Come si prepara l’argilla da soli

Argilla benefica per arrossamenti e infiammazioni. L’argilla si prepara in un contenitore di ceramica o vetro, con una spatola di legno. Bisogna evitare il contatto con i materiali metallici, perché ne assorbe le particelle e le trasferisce nel nostro organismo. Si parte mescolando tre cucchiai di argilla con mezzo bicchiere di acqua tiepida e aggiungendo qualche goccia di olio essenziale a piacere: di mandorle o olio di oliva per un impacco al viso, oppure eucalipto o tea tree per un cataplasma sfiammante da applicare sul corpo. Gli oli essenziali si acquistano in erboristeria ma anche al supermercato. Mescolare bene il composto e applicare uno strato spesso qualche centimetro. E’ opportuno attendere mezz’ora, possibilmente in posizione orizzontale, prima di risciacquare.

Il cataplasma di argilla caldo, con olio di eucalipto o mentolo, applicato sul petto prima di dormire, placa la tosse da aria condizionata o da bronchite estiva, visto che in montagna quest’anno piove più del solito. Per potenziare l’effetto, si può coprire la zona trattata con pellicola trasparente e poi con un vecchio maglione di lana.