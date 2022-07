Tra i cosmetici più utilizzati la cipria ricopre un ruolo di primaria importanza. Il suo utilizzo è fondamentale per chi si ritrova ad avere la pelle del volto eccessivamente lucida. Un prodotto utile per rendere opaca la pelle in poche e semplici mosse. Inoltre, viene utilizzata anche per rendere uniforme l’incarnato e per fissare al meglio il fondotinta.

Molti la confondono con il blush o con il fondotinta senza sapere che si tratta di prodotti nettamente differenti. Una combo dei tre prodotti, prima il fondotinta, passando per il blush e, da ultima, la cipria riuscirà a fare apparire al meglio l’incarnato. In commercio esistono diverse tipologie di cipria, sarà sufficiente scegliere quella che più fa per noi. Da quella in polvere a quella compatta avranno, però funzioni differenti.

Dopo aver capito le differenze tra i vari tipi di cipria, poi, si cercherà di capire alcuni trucchi per ricompattarla. Infatti, la cipria compatta è un prodotto molto delicato che patirà particolarmente le cadute o i colpi. Una volta distrutta non bisognerà gettarla via ma esisteranno dei trucchi per farla tornare come nuova.

A cosa serve la cipria e come sceglierla più 1 trucco per aggiustarla

La cipria compatta è da scegliere quando si ha poco tempo durante la giornata. Molto più leggera rispetto all’altra, è decisamente più semplice da applicare ed è ottima quando si ha solamente bisogno di un ritocco veloce. La cipria in polvere, al contrario, si potrà utilizzare sopra al fondotinta dal momento che tenderà a coprire di più.

Come ricompattarla

Per fare tornare come nuova la cipria distrutta sarà sufficiente utilizzare pochi e semplici ingredienti. Prendere una ciotola dove verrà inserita la cipria distrutta e, in seguito, polverizzarla. Prendere dell’alcool etilico e versarne poche gocce sulla polvere. Ci si potrà aiutare utilizzando una pipetta. Da ultimo, prendere la confezione originaria della cipria e stendere il composto ottenuto livellandolo con una spatola. Come ultima mossa, poi, passarci sopra della carta da forno e lasciare asciugare per un giorno intero. Ecco, quindi, a cosa serve la cipria e come sceglierla al meglio oltre a questo trucco incredibile per ricompattarla e risparmiare soldi.

Dove comprarla

La cipria si potrà acquistare sia su internet che in negozio, a diversi prezzi. Cipria compatta della Kiko a meno di 10 euro, Shiseido la propone a circa 30 euro. In alternativa, ancora, per chi vuole spendere di più, ci sarà la cipria in polvere di Chanel a 50 euro. Sempre in polvere, poi, ottima quella di Sephora a circa 16 euro.

